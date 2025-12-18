400 مشارك بالملتقى السنوي للشركاء «مُلخص سياحة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الثالثة من الملتقى السنوي للشركاء «مُلخص سياحة أبوظبي» في قلعة الجاهلي بمنطقة العين، بمشاركة 400 من ممثلي الفنادق، والمعالم السياحية، وشركات إدارة الوجهات، ومطوّري المشاريع، وخطوط الطيران، وذلك لاستعراض النتائج الإيجابية لقطاعات السياحة والضيافة والثقافة على مختلف مؤشرات الأداء، وبحث سبل تعميق أطر التعاون القائم بين الجهات والأطراف المعنية بالمنظومة السياحية، وتسريع وتيرة التقدّم نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.

وسلطت الدائرة، أثناء جلسات المُلتقى، الضوء على أداء قطاع السياحة خلال العام الجاري، وخططها لعام 2026، والأهمية الحيوية لحملاتها التسويقية في الأسواق الرئيسية والواعدة، وما تمتلكه أبوظبي من ثقافة أصيلة، ودورها في تكريس حضور الإمارة على الخارطة السياحية الإقليمية والعالمية.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نمضي بالتعاون مع شركائنا في تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات السياحية، من الثقافة والترفيه إلى الأعمال والفعاليات، ويمنحنا «مُلخّص سياحة أبوظبي» منصةً رئيسيةً للاحتفاء بهذه الإنجازات مع المنظومة السياحية في الإمارة، وتوحيد رؤيتنا وطموحاتنا، وتعزيز التعاون المشترك، دفعاً لخطواتنا نحو تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، وترسيخاً لمكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً، ومنارةً للابتكار والتميز.

وركّزت جلسات الملتقى على أهمية الارتقاء بالربط والبنية التحتية وشبكات الاتصال والنقل المتكاملة، بمشاركة عدد من قادة هذا القطاع، من بينهم أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وناتالي جونجما، نائب رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي، وعزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد لخدمات الركاب.

وتخلّل الملتقى أيضاً جلسة حوارية مُخصّصة لمطوّري المشاريع والوجهات، جمعت كلاً من مارك داردين، الرئيس التنفيذي لشركة مدن للضيافة، وكابيل أغاروال، الرئيس التنفيذي للدار للضيافة، وجوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في ميرال، والذين ناقشوا المشاريع المستقبلية، وفُرص الاستثمار التي تُثري تجربة الزوار.

وأشار المتحدثون إلى أبرز المشاريع الجديدة، ومن ضمنها ديزني لاند أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، إضافةً إلى أول فندق نوبو في الإمارة، ومضمار الدراجات «فيلودروم» في جزيرة الحديريات، ومشروع تطوير وتحديث حديقة الحيوانات بالعين. وشهدت أبوظبي مؤخراً افتتاح العديد من الوجهات الفريدة، من بينها متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات.

يذكر أن فنادق إمارة أبوظبي استقبلت 4.9 مليون نزيل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مع ارتفاع متوسط فترة إقامة النزيل إلى 2.8 ليلة، وزيادة الإيرادات الفندقية بنسبة 18% على أساس سنوي، والعائد لكل غرفة متاحة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال 80%. وحققت المنشآت الفندقية في منطقتي العين والظفرة نمواً ملموساً في أعداد النزلاء والعائد لكل غرفة متاحة، بما يؤكد الثمار الإيجابية للمبادرات الرامية إلى تنويع التجارب السياحية في مختلف أنحاء الإمارة.

وسجّلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أداءً قوياً في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مع استضافتها لـ14 فعالية كبيرة لسياحة الأعمال خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، وتحتضن تسع فعاليات كبيرة أخرى حتى نهاية العام. ويتوقع أن تستقطب أبوظبي 1.75 مليون زائر لسياحة الأعمال بحلول نهاية 2025، بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي. ورحبت المعالم الثقافية والمتاحف في أبوظبي بأكثر من 6 ملايين زائر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، فيما استقبلت المهرجانات والبرامج الثقافية في مختلف أنحاء الإمارة نحو مليون زائر.

واكتسب «ملخص سياحة أبوظبي» زخماً إضافياً بتنظيمه في منطقة العين، عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، حيث صاحبه برنامج حافل بالتجارب والأنشطة الثقافية والتراثية.

وجسّدت فعاليات ونقاشات «مُلخص سياحة أبوظبي» روح الشراكة والتكامل التي تتميز بها المنظومة السياحية في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، وزيادة السعة الفندقية إلى 52 ألف غرفة، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول نهاية عام 2030.