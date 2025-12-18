«موانئ أبوظبي» تؤسّس مشروعاً مشتركاً مع «سي إي آي سبلاي تشين» في باكستان



أبوظبي، كراتشي، باكستان (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تأسيس مشروع مشترك مع «سي إي آي سبلاي تشين»، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في باكستان، بهدف تطوير شبكة متكاملة تعتمد نموذجاً خفيف الأصول لتقديم حلول لوجستية في جميع أرجاء المنطقة.

وجرت مراسم التوقيع في كراتشي بحضور سالم محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور بخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي، والسيد فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي.

وقّع الاتفاقية كل من عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسهيل ياسين سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «وورلد وايد جروب».

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة أغلبية في المشروع الجديد بنسبة 51% ما يعزّز حضورها في باكستان، أحد أهم أسواق جنوب آسيا وبوابة أساسية لممر المجموعة التجاري عبر آسيا الوسطى. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع «سي إي آي سبلاي تشين» تطوراً مهماً في خطط المجموعة الرامية إلى ربط البنى التحتية للموانئ لديها مع شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية في البلاد.

وسيوظف المشروع المشترك شبكة «سي إي آي» في باكستان، الممثلة بمكاتب رئيسية في كل من كراتشي ولاهور وسيالكوت وإسلام أباد، ومن خلال دمج هذه القدرات المحلية مع التغطية العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، يهدف المشروع المشترك إلى زيادة حصة المجموعة بشكل ملموس في السوق وخاصة في القطاعات سريعة النمو، بما يشمل السيارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والطاقة.

وستتيح الشراكة الجديدة الوصول إلى قاعدة واسعة من المتعاملين في جميع أنحاء باكستان، ما يرسّخ قدرة المشروع المشترك على تعزيز حضوره في السوق، وضمان توافق عملياته مع الشبكة المتنامية لذراع الخدمات اللوجستية للمجموعة «نواتوم اللوجستية». ومن المتوقع تضمين المشروع المشترك ضمن هيكل مجموعة موانئ أبوظبي اعتباراً من الربع الأول من عام 2026.

وقال عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: تعد باكستان بوابة تجارية رئيسية للمنطقة، وتعكس الاتفاقية المبرمة اليوم تطور حضورنا المتنامي فيها، فبعد تعزيز أصولنا في البنى التحتية للموانئ وبدء تنفيذ برامج رفع القدرات التشغيلية، ونواصل اليوم توسعنا لتقديم حلول لوجستية متكاملة. إن مشروعنا المشترك مع «سي إي آي» يسهم في تقليص الفجوة بين الموانئ والمتعاملين، الأمر الذي يعزز كفاءة العمليات لمتعاملينا، ويسهم في تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تحويل باكستان إلى مركز إقليمي لممر التجارة الأوسط وأسواق آسيا الوسطى.

من جانبه، أضاف سهيل ياسين سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «وورلد وايد جروب»: يُعد التعاون مع ممكّن عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية مثل مجموعة موانئ أبوظبي خطوة تحولية بالنسبة لشركة «سي إي آي» من أجل دعم قطاع الخدمات اللوجستية في باكستان. نحن واثقون من قدرتنا على تأسيس منصة أعمال متكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية في البلاد، وذلك من خلال التوفيق ما بين شبكاتنا المحلية وعلاقاتنا طويلة الأمد مع متعاملينا من جهة، والخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي من جهة أخرى.

يُشار إلى أن شركة «سي إي آي سبلاي تشين» تأسست عام 1995 وتتخذ من باكستان مقراً لها، وتعد مزوداً رائداً لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية حيث تقدم حلولاً متكاملة وشاملة ومن ضمنها الشحن الجوي والبحري، والنقل البري، والوساطة الجمركية، والتوزيع، إضافةً إلى مخازن ومنشآت جمركية تلبي احتياجات قطاعات متنوعة مثل السيارات والمنسوجات والاتصالات.

ويأتي المشروع المشترك تتويجاً لعام من التوسّع الحيوي لمجموعة موانئ أبوظبي في باكستان، حيث قامت المجموعة بترسيخ مكانتها كمستثمر رئيسي في ميناء كراتشي، بالإضافة إلى افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في إسلام أباد في أغسطس من العام الجاري بهدف تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، وتسريع تنفيذ مبادرات البنى التحتية.

كما أعلنت المجموعة في سبتمبر الماضي عن مشروع تجريف تقوده «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، بالتعاون مع شركة «فان أورد» يهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية وزيادة عمق الغاطس في الأرصفة والقنوات البحرية التابعة لـ«محطة بوابة كراتشي» للحاويات، و«محطة بوابة كراتشي المحدودة» للبضائع العامة والسائبة، اللتين تشغلهما المجموعة بالتعاون مع «كحيل تيرمينالز».

وتصل قيمة استثمارات المجموعة حتى تاريخه إلى 295 مليون دولار لتطوير وتعزيز أرصفة الحاويات والبضائع العامة والسائبة في الرصيف الشرقي بميناء كراتشي، إلى جانب إبرامها اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع «شركة لويس دريفوس باكستان المحدودة»، الرائدة عالمياً في تجارة السلع الزراعية ومعالجتها، لتطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية في ميناء كراتشي بباكستان، الأمر الذي عزز حجم استثمارات المجموعة في البلاد.