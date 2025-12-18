«HUB71» تعزّز تعاونها مع منظومة الابتكار في أيرلندا

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت Hub71، تعاونها مع منظومة التكنولوجيا في أيرلندا عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، إلى جانب توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة فينتشرويف كابيتال Venturewave Capital، إحدى أبرز شركات الاستثمار الخاص ورأس المال المغامر في أيرلندا.

ويعكس هذا التعاون المتنامي زخم التفاعل المتزايد بين المنظومتين عقب لقاءات متواصلة تهدف إلى تعزيز الابتكار، وزيادة تدفق رأس المال، ودعم تحرك مؤسّسي الشركات الناشئة وانتقالهم بين السوقين.

ويأتي هذا التطوّر عقب زيارة الوفد الإماراتي لأيرلندا في وقت سابق من العام الجاري، برئاسة معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، احتفاءً بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعقدت Hub71 خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومستثمرين في رأس المال الجريء وقادة قطاع التكنولوجيا في دبلن، بهدف استكشاف مسارات التعاون مع منظومة التكنولوجيا الأيرلندية سريعة النموّ.

وبناءً على هذا الزخم، استقبلت Hub71 هذا الأسبوع وفداً أيرلندياً رفيع المستوى في مقرّها بأبوظبي، بقيادة معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف في جمهورية إيرلندا، يرافقه ممثلون من Enterprise Ireland وعدد من الشركاء الرئيسيين في المنظومة.

وأتاح اللقاء أمام الوفد فرصة التعرّف إلى مجتمع التكنولوجيا في Hub71، واستكشاف الفرص التي يمكن للشركات الأيرلندية الناشئة الاستفادة منها للتوسّع والنموّ من أبوظبي.

ورحب معالي بيتر بيرك بالشراكة الجديدة مؤكداً أن هذه الشراكة تعدّ دليلاً واضحاً على نوعية المبادرات التي تشجعها الحكومة الأيرلندية في إطار استراتيجية التنوع الاقتصادي، ما يفتح آفاقاً متنوعة أمام فرص التعاون في المستقبل.

وثمرة لهذا الحوار المتواصل، وقّعت Hub71 شراكة جديدة مع شركة «فينتشرويف كابيتال»، التي يجري تأسيسها حالياً في سوق أبوظبي العالمي ADGM.

وستمكّن هذه الشراكة Hub71 من تعزيز حضورها داخل منظومة التكنولوجيا الأيرلندية، وفتح مسارات دخول جديدة أمام الشركات الأيرلندية الناشئة للاستفادة من الفرص المتاحة في أبوظبي، إلى جانب فتح آفاق التوسعات المتبادلة أمام مؤسسي الأعمال في كلا السوقين.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستصبح «فينتشرويف كابيتال» أول شريك لرأس المال الاستثماري من أيرلندا ضمن شبكة Hub71، لتساهم بدور محوري في دعم الشركات الناشئة ضمن قطاعات ذات أولوية تشمل التكنولوجيا الصحية والتعليم والأغذية والزراعة والتكنولوجيا المناخية والتمويل المستدام.

كما ستشارك «فينشترويف كابيتال» في عملية اختيار الشركات الناشئة المنضمة إلى برامج Hub71، وستقدّم التوجيه لمؤسسي الأعمال الراغبين في التوسّع نحو أسواق أوروبا وأميركا الشمالية.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: تعكس الزيارات رفيعة المستوى هذا العام عمق تطوّر التعاون مع منظومة الابتكار في أيرلندا، وتمثّل شراكتنا مع «فينتشرويف كابيتال» إضافة مؤثِّرة إلى شبكة رأس المال الداعمة لشركات Hub71، بما يتيح للمؤسسين فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية والخبرات الاستثمارية، ويسهم في تعزيز جاهزية الشركات الناشئة للتوسّع وتحقيق نمو مستدام.

ومن جانبه، قال ألان فوي، رئيس مجلس إدارة شركة فينتشرويف كابيتال: فخورون بتعاوننا مع Hub71 لتعزيز رسالتنا المشتركة الهادفة إلى تحقيق أثر عالمي من خلال الابتكار.

