تعاون بين «أبوظبي الأول» و«بريسايت» لدعم النمو وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت بريسايت، عقداً مع بنك أبوظبي الأول لنشر حلول متقدّمة للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، تهدف إلى تعزيز فهم سلوك العملاء، وتحسين تخطيط الموارد، ودعم استراتيجية النموّ التجاري للبنك، تأكيداً على التزام الجانبين بترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار المالي وتبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول.

يتضمن هذا التعاون دعم إطار بريسايت للذكاء الاصطناعي التطبيقي عمليات بنك أبوظبي الأول في مسارين رئيسيين يشملان النموّ الذكي وتخطيط الموارد.

وخلال النموّ الذكي، ستقوم بريسايت بدمج بيانات اقتصادية وقطاعية وبيانات حول خصائص الشركات من مصادر متعددة ضمن منصة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لبنك أبوظبي الأول تحديد العملاء من المؤسسات والشركات ذات الإمكانات العالية والتواصل معهم.

وستقدّم المنصة قوائم فرص مرتّبة وخرائط جغرافية تفاعلية تتيح لمديري العلاقات التركيز على الشركات الأكثر قابلية للتحويل، بما يعزّز الدقة والسرعة والاتساق الاستراتيجي لدى الفرق التجارية في البنك.

وفي مجال تخطيط الموارد، ستستخدم بريسايت التحليلات الجغرافية والاقتصادية لتحسين شبكة فروع وأجهزة الصرف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الأول.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: سيمكّننا التعاون مع بريسايت من تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدّمة بما يخدم استراتيجية النموّ الخاصة بنا بشكل مباشر، فالمنصّات والرؤى التي طُوِّرت حتى الآن باتت تعزّز عملية اتخاذ القرار، وتمكّن فرقنا من خدمة العملاء بدقة ومرونة أكبر، ويؤكّد هذا التعاون مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة ذات رؤية تطلّعية تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.

ومن جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: تعتمد شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول على التزام مشترك بخدمة العملاء بصورة أفضل، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي عبر الابتكار المسؤول، ومن خلال دمج التحليلات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي ضمن خطط النموّ وتخطيط الموارد، نُسهم في تطوير نموذج مصرفي أكثر استجابة وكفاءة وتركيزاً على تلبية احتياجات العميل.

