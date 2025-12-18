«دناتا» تدشّن غرفة مركزية لإدارة الفحص الأمني في منشآت الشحن بالتعاون مع شرطة دبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت دناتا، العالمية لخدمات الطيران والسفر، عن غرفة مركزية جديدة لإدارة الفحص الأمني ضمن منشأة الشحن التابعة لها في مطار دبي الدولي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في مسار التحول الرقمي لعمليات الشحن الجوي، من خلال دمج الأتمتة الفورية مع تعزيز الرقابة الأمنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه من داخل مركز قيادة واحد عالي التقنيات، أصبح بإمكان ضباط شرطة دبي تشغيل ست وحدات للفحص بالأشعة السينية عن بُعد ومراقبتها عبر المستودع بالكامل.

وترتبط كل وحدة بنظام «ون كارغو»، وهو النظام الرقمي المتكامل لإدارة عمليات الشحن لدى دناتا، والذي يُسهم في أتمتة الوظائف التشغيلية والتجارية، بما يتيح مشاركة البيانات فورياً، وتبسيط مسارات العمل، وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وكانت عمليات الفحص الأمني في السابق موزّعة على عدة نقاط داخل المستودع، مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للموارد وتراجع في الكفاءة التشغيلية، أما النهج المركزي الجديد، فجمع كل إجراءات الفحص في مركز واحد، الأمر الذي أسهم في تقليص زمن إنجاز الفحص ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة الفحص الأمني بنحو 3% سنوياً.

وتخدم دناتا أكثر من 120 شركة طيران، وتناول في منشأة الشحن التابعة لها في مطار دبي الدولي نحو 60 ألف طن من البضائع شهرياً.

وخلال هذا العام، أعلنت الشركة تحقيق إنجاز مهم تمثّل في مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، وهو أعلى حجم مناولة سنوي في تاريخ عملياتها في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وبنسبة نمو سنوية بلغت نحو 30%.

ويُسهم النظام الجديد في تقليل نقاط التلامس اليدوية، وتمكين التحليلات المتقدمة، وتحسين استخدام الموارد داخل المنشأة من خلال الحد من الحركة غير الضرورية للبضائع وتقليل استهلاك الوقود.

وجاء تصميم غرفة التحكم المركزية للفحص الأمني بالشراكة بين دناتا وشرطة دبي لدعم وظائف القيادة الأولية والثانوية، وهي مجهزة بواجهات مراقبة متطورة، وتقنيات تصوير حي، وأدوات إعداد تقارير تلقائية تضمن تتبع العمليات عبر جميع مراحل الفحص.

وقال غيوم كروزييه، الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن في دناتا، إن هذا المشروع يشكّل محطة مهمة في مسيرة دناتا نحو عمليات شحن أكثر ذكاءً وكفاءة، ومن خلال التعاون الوثيق مع شرطة دبي، تمكنّا من تطوير نموذج يعزّز الأمن، ويرفع الكفاءة، ويجسّد التزام دبي الراسخ بالابتكار.

وأضاف أن نجاح دبي كمركز عالمي يرتكز على شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعكس التعاون مع شرطة دبي هذا النهج القائم على الثقة والتكنولوجيا لبناء منظومة شحن قوية تضمن استمرارية حركة التجارة بكفاءة عالية.

وعبر منشآتها في دبي، تعمل الشركة على اختبار الروبوتات المتنقلة الذاتية القيادة التي يمكنها نقل الشحنات داخل المستودع بكفاءة وأمان، مع تقليل حركة الرافعات الشوكية وتحسين الاستفادة من المساحات.

وفي الوقت ذاته، تختبر دناتا حلولاً متقدمة للقياس الآلي وتحسين التحميل، باستخدام أجهزة استشعار وخوارزميات ذكية لالتقاط الحجم والوزن الدقيق لكل شحنة.