اقتصاد

«مالية عجمان» تعقد مجلس المتعاملين وأصحاب المصلحة

«مالية عجمان» تعقد مجلس المتعاملين وأصحاب المصلحة
18 ديسمبر 2025 18:12


عجمان (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية في عجمان مجلس المتعاملين وأصحاب المصلحة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية والموردين وأفراد المجتمع.
جاء عقد هذا المجلس ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين وأصحاب المصلحة» التي أطلقتها الدائرة بهدف إنشاء منصة تفاعلية دورية تجمع مسؤولي الدائرة بالمتعاملين وأصحاب المصلحة، لبحث سبل تحسين الإجراءات والسياسات والخدمات المالية الحكومية بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تعزيز الشفافية في بيئة العمل الحكومي.
وشارك في المجلس ممثلون عن 14 جهة حكومية وعدد من ممثلي المورّدين والجهات شبه الحكومية ومجموعة من مستخدمي محفظة «سداد عجمان» من الأفراد.
ناقش مجلس المتعاملين عدداً من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بأولويات دائرة المالية في دعم تحقيق رؤية عجمان 2030.
وأكد مروان آل علي، مدير عام الدائرة المالية، أن عقد مجلس المتعاملين يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز المشاركة المجتمعية وتكريس مبدأ الشفافية في العمل الحكومي مشيرا إلى سعي الدائرة من خلال مجلس المتعاملين إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع شركاء الدائرة ومتعامليها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وضمان توافقها مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأضاف أن دائرة المالية في عجمان ستعمل على دراسة مخرجات المجلس بعناية، والاستفادة منها في صياغة خطط تطوير عملية.

 

دائرة المالية في عجمان
