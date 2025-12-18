الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» ترسي عقداً بقيمة 216 مليون درهم لتعزيز كفاءة شبكات نقل المياه

18 ديسمبر 2025 18:23

 
دبي (الاتحاد)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً جديداً بقيمة 216 مليون درهم لتنفيذ مشروع استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة واعتمادية شبكات نقل المياه في عدد من مناطق إمارة دبي. ويتضمن العقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط أنابيب لنقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة، إضافة إلى تنفيذ الأعمال المساندة في مواقع متعددة بالإمارة.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة ماضية في تعزيز الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية ورفع مستوى الاعتمادية في شبكات نقل المياه في مختلف مناطق دبي، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
ويشمل المشروع تركيب واختبار وتشغيل خط رئيسي لنقل المياه يمتد على طول 7.1 كيلومتر، إلى جانب تنفيذ 20 موقعاً لربط شبكات النقل والتوزيع فيما بينها لرفع التدفق والضغط في الشبكة في مناطق مختلفة من دبي، بما يعزّز جاهزية منظومة نقل المياه ويرفع قدرتها على تلبية الطلب المتنامي.
ويهدف المشروع إلى ضمان توفير الإمدادات المائية اللازمة لتلبية الزيادة المتسارعة في الطلب، بما يخدم المشاريع الحالية ويلبي الاحتياجات المستقبلية. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال 24 شهراً، ليسهم في دعم منظومة البنية التحتية المتطورة والمشاريع التنموية متعددة القطاعات في دبي.

