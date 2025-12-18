604 ملايين درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال نوفمبر



عجمان (الاتحاد)

كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن إنجاز 177 معاملة تقييم عقاري خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 604 ملايين درهم.

وأوضح أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة بعجمان، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية بالإضافة إلى الزراعية.

ونالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 251.4 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 222 مليون درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بـ 122 مليون درهم.

وأضاف أن تقرير شهر نوفمبر تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 159 معاملة وتجاوزت قيمتها الإجمالية 384 مليون درهم.

