الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

604 ملايين درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال نوفمبر

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
18 ديسمبر 2025 18:26


عجمان (الاتحاد)
كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن إنجاز 177 معاملة تقييم عقاري خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 604 ملايين درهم.
وأوضح أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة بعجمان، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية بالإضافة إلى الزراعية.
ونالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 251.4 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 222 مليون درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بـ 122 مليون درهم.
وأضاف أن تقرير شهر نوفمبر تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 159 معاملة وتجاوزت قيمتها الإجمالية 384 مليون درهم.
 

أخبار ذات صلة
عبدالعزيز بن حميد ينال جائزة «أفضل قائد» في المجال العقاري
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
آخر الأخبار
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
اليوم 13:45
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
الترفيه
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
اليوم 13:42
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
الترفيه
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
اليوم 13:36
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
الترفيه
دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©