اقتصاد

«رويال للتطوير» تطلق مشروعاً بجزيرة الريم بقيمة 1.2 مليار درهم

«رويال للتطوير» تطلق مشروعاً بجزيرة الريم بقيمة 1.2 مليار درهم
18 ديسمبر 2025 18:27


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مشروع راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم، بقيمة 1.2 مليار درهم.
ويُمثّل المشروع، ثمرة تعاون استراتيجي بين شركة رويال للتطوير القابضة ومجموعة فنادق راديسون، ويتألف من 3 أبراج، ويقع على الواجهة البحرية في جزيرة الريم.
وأكد طارق نزال، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة، أن مشروع راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم يعد أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة راديسون التجارية على مستوى العالم، موضحا أنه من المقرر اكتمال المشروع بنهاية عام 2027.
من جانبه، قال إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا واليونان وقبرص في مجموعة فنادق راديسون، إنه من خلال التعاون مع رويال للتطوير القابضة يبرز مشروع راديسون ريزيدنسز في أحد أكثر المواقع جاذبية على الواجهة البحرية في أبوظبي.

 

عقارات أبوظبي
