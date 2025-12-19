السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الذهب والفضة يتراجعان بعد بيانات وسط قوة الدولار

الذهب والفضة يتراجعان بعد بيانات وسط قوة الدولار
19 ديسمبر 2025 08:42

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4319.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب 0.4 بالمئة إلى 4346.70 دولار.
وتراجعت ​الفضة كذلك في المعاملات الفورية واحداً ⁠بالمئة ‌إلى 64.79 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء.

وقفزت الفضة 125 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ⁠متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً 65 بالمئة.
واستقر ⁠الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق ‍بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1924.59 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاماً أمس الخميس. وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1677.68 دولار بعد أن ‌سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً أمس الخميس.

المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
أسعار الذهب
