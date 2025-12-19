«الإمارات للألمنيوم» توسّع عملياتها في ألمانيا



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن مشروع توسعة كبير لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا.

وستسهم المنشأة الجديدة الواقعة بالقرب من مدينة هانوفر في توسيع عمليات إعادة التدوير لدى شركة ليشتميتال بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.

وتبلغ قيمة الاستثمارات لهذا المشروع نحو 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لعمليات الصهر والصب لشركة «ليشتميتال» في هانوفر حالياً حوالي 30 ألف طن سنوياً.

وتُعد المنشأة الجديدة من أوائل المشاريع التي تجمع في موقعٍ واحد بين نظام متطور لفرز الخردة وتقنيات متقدمة لعمليات الصهر ونظام متكاملة لاسترداد الملح من النفايات على مستوى العالم.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً مصنع «سبيكترو ألويز» في مينيسوتا بالولايات المتحدة، حيث أكملت مؤخراً المرحلة الأولى من توسعة المصنع باستخدام تقنيات فرز مماثلة. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع «سبيكترو» إلى 200 ألف طن سنوياً بحلول عام 2027. وتقترب الشركة من الانتهاء من بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر إنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك من أبرز التحديات التقنية في قطاع إعادة تدوير الألمنيوم، ويشكل أهم المحركات الاستراتيجية لمواكبة متطلبات الصناعات الأوروبية المتقدمة مثل السيارات والطيران لتحقيق أعلى مستويات الأداء مع تعزيز الاستدامة البيئية، ويعتبر موقع ليشتميتال الجديد واحداً من أكثر المصانع تطوراً على مستوى العالم، ويتيح استخدام خردة الألمنيوم بشكل أكبر في التطبيقات ذات المتطلبات العالية، كما سيعزّز هذا المشروع دور الإمارات العالمية للألمنيوم كشريك رئيسي في مسيرة أوروبا نحو مستقبل أكثر استدامة، وسنستثمر الخبرات التي اكتسبناها من توسعة منشأتنا في ولاية مينيسوتا لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المشروع الجديد بألمانيا.

