شراكة بين أسبوع أبوظبي للاستدامة و«جلوبال ساوث يوتيليتيز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة عن توقيع اتفاقية مع «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسيز إنفستمنت»، لتكون شريكاً أساسياً لدورة عام 2026، وذلك في خطوة مهمة تجمع بين جهتين رائدتين في مجال التنمية المستدامة، وتعزّز دور أسبوع أبوظبي للاستدامة كمنصة رائدة لتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مستوى العالم.

وقّع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ومحمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريسورسيز إنفستمنت»، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة.

وفي إطار هذه الشراكة يعقد منتدى «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، وذلك بتاريخ 14 يناير، وسيجمع المنتدى نخبة من صناع السياسات والمطورين والممولين والمشترين من دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي لبحث سبل تعزيز الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وتطوير مشاريع بنية تحتية في مجالات الطاقة المستدامة والمياه في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويُعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويستقطب ما يزيد على 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.

وتحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، يسلّط أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الضوء على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المناخي، والتنمية الشاملة، بما يسهم في تحقيق تحول شامل وتأثير واسع النطاق.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يسرنا الترحيب بشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، كشريك أساسي يسهم في تعزيز دور أسبوع أبوظبي للاستدامة كمنصة لتحفيز الجهود واتخاذ إجراءات عملية وفعالة في مجال الاستدامة، وبموجب هذه الشراكة، سنعمل معاً على تطوير مبادرات تسهم في توسيع نطاق نشر حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية الشاملة في الأسواق الناشئة، وتحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج عملية ملموسة.

من جانبه، قال محمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»: تُمثل هذه الشراكة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة خطوة مهمة من شأنها دعم الأسبوع في تحويل الرؤى إلى واقع، وتعزيز مكانة هذا الحدث البارز كمنصة لابتكار الحلول وتطوير المشاريع بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي، ولا يقتصر انضمام «جلوبال ساوث يوتيليتيز» إلى هذه المبادرة المهمة على عرض المشاريع فحسب، بل يتعلق أيضاً بمساندة مجتمع عالمي يعمل على تكريس الاستدامة كمفهوم عملي وشامل يستدعي مشاركة جميع الأطراف، وأن يصل تأثيره إلى مختلف أنحاء دول الجنوب العالمي.

ويجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة قادة دول ورؤساء شركات ونخبة من المبتكرين ورواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، بهدف دفع عجلة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بعيدة المدى للاستدامة وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتلتزم شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» بتطوير بنية تحتية مستدامة على مستوى المرافق في دول الجنوب العالمي، وذلك تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويُعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أول حدث بارز على أجندة الاستدامة العالمية، وسوف يشمل سلسلة من الفعاليات المهمة التي تبدأ بالاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ويتبع ذلك إقامة حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة.

وتشمل فعاليات الأسبوع قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث ستستضيفان نخبة من قادة العالم في نقاشات مهمة وتفاعلية تركز على تعزيز التعاون وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء شراكات فعّالة.