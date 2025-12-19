السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

14 ألف مشارك متوقَّع لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026

14 ألف مشارك متوقَّع لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026
19 ديسمبر 2025 17:00

 
الشارقة (الاتحاد)
يحفل «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» بدورته التاسعة الذي يقام يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 ببرنامج موسّع يضم سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب التي تساعد على رسم مسار المشاريع من مرحلة الفكرة إلى التأسيس والنجاح في الأسواق.
وبوصفه أحد أكبر الفعاليات الريادية المخصصة للمؤسسين والمبتكرين وقادة الأعمال، يواصل المهرجان رسالته الرامية إلى الاحتفاء بالقصص المتنوعة التي تسهم في تعزيز المنظومة الريادية في إمارة الشارقة.
ويستعد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» لاستقبال أكثر من 14 ألف مشارك متوقَّع من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 300 شخصية من قادة الأعمال والمستثمرين المتحدثين الملهمين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وتحت شعار «حيث ننتمي» يضع «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» التفاعل العملي والتجارب التطبيقية في قلب فعالياته ضمن 3 مناطق تشمل: «أكاديمية المهرجان» التي توفّر جلسات تدريبية تغطي مجالات متنوعة تشمل التمويل والقيادة والعلامة التجارية والاستدامة و«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات» وتحتضن مطاعم وعلامات تجارية محلية وعالمية وورش يقدمها طهاة ورواد أعمال من حول العالم إلى جانب «منطقة التعبير» التي تستضيف ورش عمل إبداعية تحتفي بجمال الطبيعة والفنون والابتكار.
ويتضمن برنامج منطقة أكاديمية المهرجان باقة من الورش على مدار يومين منها «تغيير قواعد اللعبة جغرافياً: تحويل بيانات تحديد الموقع إلى أرباح» التي يقدمها إيساياس توماس بيجو رئيس قسم تصميم تجربة المستخدم UX وواجهة المستخدم UI.
وتقدم جيسي أبراهام المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ثرايف بيبول إتش آر» للاستشارات، ورشة بعنوان «من فرد إلى فريق: بناء الفريق المثالي».
ويتعرف المشاركون في ورشة «نظرة واقعية إلى رحلة بناء الأعمال» التي تقدمها لورين هاملتون مؤسسة شركة «رايد سكيبر» على أدوات المرونة اللازمة لتأسيس مشروع جديد واستدامته.
وإلى جانب تبسيط الجوانب المالية والتكنولوجية والأطر القانونية المصاحبة للرحلة الريادية يسلط المهرجان الضوء على العوائد الاجتماعية الناجمة عن تأسيس المشاريع التجارية الجديدة ويمكن اختبار الأبعاد الإنسانية لريادة الأعمال كالثقافة والاستدامة وجودة الحياة ضمن «منطقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات» و«منطقة التعبير».

 

 

مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
