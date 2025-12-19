السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مدن» ترسي عقد مشروعين في جزيرة الحديريات بقيمة 5 مليارات درهم

«مدن» ترسي عقد مشروعين في جزيرة الحديريات بقيمة 5 مليارات درهم
19 ديسمبر 2025 17:05

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مدن» عن ترسية عقد تنفيذ أعمال المشروعين السكنيين «نوايف شرق» و«نوايف غرب»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، والتي تُعد أعلى قيمة ترسية في قطاع المشاريع السكنية خلال عام 2025 في أبوظبي.
يشمل العقد جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بـ735 فيلا فاخرة، ما يعكس التزام «مدن» باتباع أفضل المعايير العالمية في مشاريعها.
ويوفّر المشروعان فللاً فاخرة بتصاميم متنوعة وخيارات واسعة، ويتراوح حجمها ما بين 350 و2700 متر مربع، وتشمل مساحات معيشة واسعة تتنوع من 3 إلى 8 غرف نوم.
وتتوزع الوحدات السكنية على أكبر تلّتين من صنع الإنسان، بارتفاع يصل إلى 45 و55 متراً، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى المجتمعات السكنية في المنطقة.
ويقدم المشروعان للساكنين مجموعة متكاملة من المرافق الرياضية والتجارية والمقاهي والمطاعم الراقية، كما يمكنهم الاستفادة من شبكة نقل مخصّصة للدراجات الهوائية بطول 220 كيلومتراً.

 

أخبار ذات صلة
«مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
«مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم
شركة مدن
