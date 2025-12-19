تعاون بين «موانئ نواتوم» و«الظاهرة الزراعية - مصر» لتعزيز الخدمات اللوجستية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «موانئ نواتوم»، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل الموانئ الدولية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الظاهرة الزراعية - مصر، بهدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، وترسيخ موقع البلاد مركزاً إقليمياً للتجارة وحلول سلاسل الإمداد.

وتهدف «موانئ نواتوم» وفقاً للمذكرة، إلى استكشاف فرص الاستثمار والتطوير المشترك من خلال محطة سفاجا التابعة لها، من أجل تعزيز منظومة الخدمات اللوجستية ودعم القطاعات الزراعية والتجارية في جمهورية مصر العربية، وتلبية الطلب المتزايد على حلول سلاسل الإمداد المتكاملة والمدعومة بالتقنيات الحديثة.

ويركّز التعاون مع شركة الظاهرة الزراعية على توفير قدرات لوجستية، تشمل التخزين والمستودعات، والتخليص الجمركي، والتحول الرقمي لسلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز سلاسل الإمداد الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز النمو المستدام في المناطق سريعة التطور في مصر لا سيما الشرقية والجنوبية من البلاد.

وقال المهندس عبدالعزيز مبارك البلوشي الرئيس التنفيذي الإقليمي - أفريقيا وآسيا، موانئ نواتوم، إن هذا التعاون يعكس الالتزام المستمر بدعم قطاع الخدمات اللوجستية في جمهورية مصر العربية، والمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية والزراعية الحيوية.

وأضاف أنه من خلال الجمع بين خبرات 'موانئ نواتوم' الواسعة في تشغيل الموانئ وإدارة سلاسل الإمداد، والمكانة الرائدة لشركة الظاهرة الزراعية في قطاعات الأغذية والأعمال الزراعية، نتطلع معاً إلى تقديم حلول لوجستية عالمية المستوى تتسم بالكفاءة والاستدامة، بما يسهم في تحفيز التجارة وتعزيز شبكة الربط الإقليمي.

من جهته أكد رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية - شمال أفريقيا، أن إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع «موانئ نواتوم» تشكّل إنجازاً كبيراً في إطار جهود الشركة لتعزيز سلسلة الإمداد الزراعية في جمهورية مصر العربية، معرباً عن الثقة من خلال العمل المشترك بالقدرة على الارتقاء بمستوى الكفاءة، وتوظيف الحلول اللوجستية المتطورة، وتوفير قنوات ربط حيوية بين المَزارع والأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الشراكة تعزز الالتزام بتحقيق النمو المستدام والأمن الغذائي في مصر، كما تسهم في تحسين تنافسية الصادرات الوطنية على الصعيد الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل توسيع حضورها في جمهورية مصر العربية عبر استثمارات استراتيجية في تشغيل الموانئ والمراكز اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع محلياً ودولياً.

وتتماشى هذه المبادرات مع خطط التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية بهدف تعزيز البنية التحتية التجارية والصناعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي.