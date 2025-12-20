أسواق المال العالمية تحقق مكاسب محدودة في ختام تداولات الأسبوع

أحمد عاطف (القاهرة)

تباين أداء الأسواق المالية العالمية، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع تحقيق «وول ستريت» انتعاشة في ختام الجلسات بفضل أسهم التكنولوجيا، وهدوء ساد الأسواق الأوروبية.

وتأثرت الأسواق بمزيج من العوامل المؤثرة شملت تحركات أسهم الذكاء الاصطناعي، وبيانات اقتصادية جيدة، إلى جانب استمرار تقييم المستثمرين لمسار السياسات النقدية العالمية.

وحدّت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات وضخامة الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة من قدرة الأسواق على تحقيق مكاسب قوية، مما دفع بعض المستثمرين إلى اتباع نهج أكثر تحفظاً، خاصة مع اقتراب نهاية العام، رغم تحسن شهية المخاطرة في بعض الجلسات.

وأنهت المؤشرات الأميركية الرئيسية تعاملات الأسبوع على مكاسب بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا، في مقابل ضغوط متفرقة ناجمة عن عمليات جني أرباح. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2%، مستفيداً من أداء قوي لأسهم الشركات الكبرى في قطاعي التكنولوجيا والخدمات.

كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.31% مسجلاً 23307.6 نقطة، مدفوعاً بمكاسب واضحة لأسهم الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، حقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً أكثر تواضعاً بنسبة 0.38% ليغلق عند 48134.9 نقطة، مدعوماً بأداء متماسك لأسهم القطاعات التقليدية، مثل الصناعة والخدمات المالية.

وسادت حالة من الحذر في الأسواق الأوروبية، التي سجلت مكاسب طفيفة في ظل تحسن نسبي في معنويات المستثمرين، مقابل استمرار القلق المرتبط بوتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وحققت المؤشرات الأوروبية الرئيسية ارتفاعات محدودة، بدعم من أسهم البنوك والشركات الدورية، في وقت ظل فيه المستثمرون يراقبون تطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية المنتظرة، مما حدّ من الزخم الصعودي للأسواق.

وارتفع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.32% وبالنسبة نفسها تقريباً صعد مؤشر داكس الألماني، في حين حافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي على أداء متوازن.

وفي آسيا، اتجهت غالبية الأسواق إلى الارتفاع، مستفيدة من الأداء الإيجابي لـ«وول ستريت» وتراجع حدة المخاوف العالمية.

وارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 1.03%، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات الصناعية والمصدّرة، في ظل تحسن توقعات الطلب الخارجي.

كما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ارتفاعاً بنحو 0.75%، بينما حقق مؤشر شنغهاي المركب مكاسب محدودة، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد الصيني.

ورغم المكاسب المسجلة في عدد من الأسواق، لا تزال المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على حركة التداولات العالمية، مع تزايد القلق بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنياته وتأثيره على ربحية الشركات على المدى المتوسط.

ويُرجّح محللون أن تظل الأسواق العالمية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الموازنة بين فرص النمو طويلة الأجل التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ومخاطر التصحيح الناتجة عن التقييمات المرتفعة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.