الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسواق المال العالمية تحقق مكاسب محدودة في ختام تداولات الأسبوع

أسواق المال العالمية تحقق مكاسب محدودة في ختام تداولات الأسبوع
20 ديسمبر 2025 17:30

 

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة

 تباين أداء الأسواق المالية العالمية، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع تحقيق «وول ستريت» انتعاشة في ختام الجلسات بفضل أسهم التكنولوجيا، وهدوء ساد الأسواق الأوروبية.
 وتأثرت الأسواق بمزيج من العوامل المؤثرة شملت تحركات أسهم الذكاء الاصطناعي، وبيانات اقتصادية جيدة، إلى جانب استمرار تقييم المستثمرين لمسار السياسات النقدية العالمية. 
 وحدّت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات وضخامة الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة من قدرة الأسواق على تحقيق مكاسب قوية، مما دفع بعض المستثمرين إلى اتباع نهج أكثر تحفظاً، خاصة مع اقتراب نهاية العام، رغم تحسن شهية المخاطرة في بعض الجلسات.
وأنهت المؤشرات الأميركية الرئيسية تعاملات الأسبوع على مكاسب بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا، في مقابل ضغوط متفرقة ناجمة عن عمليات جني أرباح. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2%، مستفيداً من أداء قوي لأسهم الشركات الكبرى في قطاعي التكنولوجيا والخدمات. 
 كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.31% مسجلاً 23307.6 نقطة، مدفوعاً بمكاسب واضحة لأسهم الذكاء الاصطناعي.
 في المقابل، حقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً أكثر تواضعاً بنسبة 0.38% ليغلق عند 48134.9 نقطة، مدعوماً بأداء متماسك لأسهم القطاعات التقليدية، مثل الصناعة والخدمات المالية.
وسادت حالة من الحذر في الأسواق الأوروبية، التي سجلت مكاسب طفيفة في ظل تحسن نسبي في معنويات المستثمرين، مقابل استمرار القلق المرتبط بوتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
 وحققت المؤشرات الأوروبية الرئيسية ارتفاعات محدودة، بدعم من أسهم البنوك والشركات الدورية، في وقت ظل فيه المستثمرون يراقبون تطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية المنتظرة، مما حدّ من الزخم الصعودي للأسواق.
وارتفع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.32% وبالنسبة نفسها تقريباً صعد مؤشر داكس الألماني، في حين حافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي على أداء متوازن.
وفي آسيا، اتجهت غالبية الأسواق إلى الارتفاع، مستفيدة من الأداء الإيجابي لـ«وول ستريت» وتراجع حدة المخاوف العالمية.
وارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 1.03%، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات الصناعية والمصدّرة، في ظل تحسن توقعات الطلب الخارجي.
 كما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ارتفاعاً بنحو 0.75%، بينما حقق مؤشر شنغهاي المركب مكاسب محدودة، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد الصيني.
ورغم المكاسب المسجلة في عدد من الأسواق، لا تزال المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على حركة التداولات العالمية، مع تزايد القلق بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنياته وتأثيره على ربحية الشركات على المدى المتوسط.
ويُرجّح محللون أن تظل الأسواق العالمية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الموازنة بين فرص النمو طويلة الأجل التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ومخاطر التصحيح الناتجة عن التقييمات المرتفعة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©