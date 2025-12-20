الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نظام الدخول والخروج الجديد يسبب ازدحامات في المطارات الأوروبية

نظام الدخول والخروج الجديد يسبب ازدحامات في المطارات الأوروبية
20 ديسمبر 2025 17:39


أفاد تقرير جديد صادر عن مجلس مطارات أوروبا «ACI Europe» بأن إطلاق منظومة الدخول والخروج الجديدة «EES» يسبب اضطرابات كبيرة على مستوى الحدود الأوروبية، نتيجة تضافر مجموعة من المشكلات التشغيلية المصاحبة لنشر النظام.

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة

يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي التطبيق التدريجي لمنظومة الدخول والخروج في أكتوبر الماضي، ما فرض على رعايا الدول الثالثة التعامل مع تقنيات جديدة عند نقاط الدخول إلى منطقة «شنغن».
ويتعيّن على المسافرين المعفيين من التأشيرة القادمين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم البيومترية في أكشاك مخصصة عند الوصول، وهي إجراءات سببت تأخيرات كبيرة، وصلت أحياناً إلى ثلاث ساعات خلال فترات الذروة، كما تسبّب بعضها في تفويت رحلات على المسافرين.
وأوضح مجلس المطارات الأوروبية أن التوسّع التدريجي في تسجيل وجمع البيانات البيومترية من رعايا الدول الثالثة أدى إلى زيادة زمن معالجة مراقبة الحدود بما يصل إلى 70%.
وأشار إلى أن المطارات في فرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا هي الأكثر تأثراً بهذه الاضطرابات.
وأوضح المجلس أن المشكلات التشغيلية تتعدد، بدءاً من الانقطاعات المتكررة في النظام، وعدم كفاية أكشاك الخدمة الذاتية، وصولاً إلى عدم وجود تطبيق فعال للتسجيل المسبق، وأن عمليات التفتيش تتباطأ بسبب نقص حاد في كوادر حرس الحدود بالمطارات، ما يفاقم المشاكل ويقلل من قابلية التنبؤ وسلاسة الإجراءات عند نقاط الدخول.
من جانبه حذر أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام لمجلس مطارات أوروبا، من أن استمرار هذه المشكلات سيؤدي إلى ازدحام أشد واضطراب منهجي في العمليات الحدودية وشركات الطيران، خصوصاً مع رفع عتبة التسجيل إلى 35% ابتداءً من التاسع من يناير وفق جدول تنفيذ منظومة الدخول والخروج. 
وقال إنه إذا لم تُحل جميع المشكلات التشغيلية خلال الأسابيع المقبلة، فإن ذلك قد يشكّل مخاطر جسيمة على السلامة.
ودعا المجلس إلى مراجعة عاجلة للمنظومة وطلب اتخاذ تدابير تسمح بمزيد من المرونة في طرحها مع دخول مزيد من المطارات إلى النظام خلال الأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن تصبح المنظومة عاملة بالكامل على حدود «شنغن» بحلول العاشر من أبريل 2026، حيث سيُوسع الاتحاد الأوروبي نطاق استخدام النظام تدريجياً ليشمل جميع المطارات والمنافذ الحدودية.
ومن شأن نجاح أو فشل التطبيق العملي في الأشهر المقبلة أن يحدد مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة الحدود بكفاءة مع الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين.

المصدر: وام
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©