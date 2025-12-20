الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أرباح الشركات الكورية ترتفع بنسبة 20.6% في 2024

20 ديسمبر 2025 17:42

 سجّلت أرباح الشركات الكورية الجنوبية زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2024 بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات، وفقاً لبيانات حكومية صدرت اليوم السبت.

