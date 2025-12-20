الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربية للطيران» تطلق رحلتها اليومية المباشرة إلى براغ

«العربية للطيران» تطلق رحلتها اليومية المباشرة إلى براغ
20 ديسمبر 2025 18:42

 

الشارقة (الاتحاد)
احتفلت «العربية للطيران» اليوم بإطلاق رحلتها اليومية الجديدة والمباشرة التي تربط بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافل في براغ، لتُعزّز بذلك شبكة وجهاتها العالمية المتنامية.

ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة «A320neo» الحديثة التي تسلمتها الناقلة مؤخراً، ما يُتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وراحة وبأسعار معقولة، فضلاً عن دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.
واحتفاءً بهذه المناسبة، نظّم مطار فاتسلاف هافيل براغ حفلاً ترحيبياً للرحلة الافتتاحية بحضور مسؤولين من المطار وشركاء محليين وممثلين عن العربية للطيران، في خطوة تؤكد أهمية الربط المباشر بين البلدين.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا بدء تسيير رحلاتنا اليومية المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ التي تُعد وجهة أوروبية استراتيجية، وهي خطوة تعكس تزايد الطلب على خدمات السفر الجوي الاقتصادي والموثوق من دولة الإمارات، وتؤكد هذه الإضافة التزامنا بتوسيع عدد الوجهات الأوروبية انطلاقاً من إمارة الشارقة، ودعم السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين».
ومن جانبه، قال ييرجي بوس، رئيس مجلس إدارة مطار براغ: «يسرّنا تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال انضمام شركة طيران جديدة، لتصبح الثامنة ضمن شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها إلى المطار ونحن سعداء باستئناف هذه الخدمة بالتزامن مع بدء جدول الرحلات الشتوي، مما يمنح المسافرين خيارات سفر أوسع لا تقتصر على الوصول إلى الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل وجهات مهمة مثل شرق أفريقيا والهند وسريلانكا وجزر المالديف وتايلاند وكوالالمبور عبر شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية».
وتُعزّز الخدمة اليومية الجديدة شبكة «العربية للطيران» الأوروبية انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم وجهات بارزة تشمل فيينا وأثينا وميلانو بيرغامو وكراكوف ووارسو شوبان ووارسو مودلين، لتمنح المسافرين خيارات أوسع من الرحلات المباشرة.

 

 

