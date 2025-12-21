الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

أدى الانتعاش في صادرات الصين إلى تجاوز الفائض التجاري تريليون دولار للمرة الأولى ما يجعل من الصعب لبقية الدول إعادة توازن ميزان التجارة العالمية.

وتشير البيانات الواردة من الصين لتحقيق البلاد لفائض تجاري قدره 1.076 تريليون دولار خلال فترة الـ 11 شهراً الأولى من هذا العام.وبلغ الفائض التجاري هذا الرقم القياسي بصرف النظر عن التراجع الكبير في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، ما يعكس تأثير الحرب التجارية على انسياب السلع التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب «ذا جارديان».

تراجعت صادرات الصين للولايات المتحدة بنسبة تقارب 35٪ خلال شهر نوفمبر الماضي في انعكاس واضح لتأثير الرسوم الجمركية. ولتعويض ذلك، وجهت الصين بوصلة صادراتها نحو دول جنوب شرق آسيا وأوروبا ما أشعل جذوة المنافسة داخل هذه الدول بين واردات السلع الصينية والإنتاج المحلي لكن تملك القليل من الدول المقدرة على مقارعة الصين في إنتاج سلع بكميات ضخمة وبأسعار منخفضة.

استوردت الولايات المتحدة خلال أول فصلين من العام الحالي سلعاً بنحو 23.1 مليار دولار من إندونيسيا، بزيادة تتجاوز 30٪ بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2024، في إشارة إلى إعادة تصدير سلع وردتها من الصين.

وتشير الإحصائيات إلى أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها كل دولة من الدولتين على السلع المتبادلة بينهما، أدت لتعطيل دوران عجلة التجارة الثنائية بينهما بيد أن تأثيرها لم يكن بذات الحجم على سريان السلع في الاقتصاد العالمي عموماً.

وفي الوقت، الذي تهيمن فيه الصين على قطاع الصناعات ذات التقنية العالية، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، ربما تفقد ريادتها العالمية في مجال السلع الضرورية التي تساعد في تنمية الاقتصاد العالمي، كما أنه وفي حين حققت صادراتها الإجمالية نمواً قدره 5.4٪ خلال العام الجاري 2025، شهدت بعض السلع الأخرى مثل أشباه الموصلات مزيداً من الارتفاع في صادراتها التي ناهزت 24.7٪، بحسب تشاتام هاوس، وارتفعت صادراتها لأوروبا خلال شهر نوفمبر، بنسبة قدرها 14.8٪، بالمقارنة مع 0.9٪ في شهر أكتوبر.وفي ظل العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الصين في حال عدم خفض الأخيرة لذلك العجز، ووفقاً لمورغان ستانلي، من المتوقع زيادة الصين لحصتها من الصادرات العالمية من 15٪ في الوقت الحالي، إلى 16.5٪ بحلول العام 2030.

ويشير بعض المحللين إلى مدى اعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات، بصرف النظر عن الجهود التي تبذلها بكين لإعادة توازن اقتصادها في الداخل، مع الأخذ في الاعتبار الدفع بعجلة الطلب المحلي، وفي أحد اجتماعاتها الأخيرة، دعت الحكومة الصينية، لضرورة الاستمرار في توسيع دائرة الطلب المحلي وجعل الاستهلاك المحرك الأساسي لدوران الاقتصاد.

ومن المتوقع تركيز بكين على جعل إنفاق المستهلك على رأس أولوياتها الاقتصادية خلال العام المقبل 2026، على الرغم من الصعوبات التي ربما تعترض طريق هذه المهمة.

وتتسم الأسر الصينية بالميل لادخار المال التوجه الذي تفاقم بسبب انتشار وباء كوفيد19 وانهيار القطاع العقاري، ما أسفر عن خسارة العديد من الأسر لمدخراتها ويقدر الاستهلاك الصيني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50٪، بالمقارنة مع 80 لنظيره الأميركي.