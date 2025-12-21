تحويلات المصريين بالخارج تسجل 33.9 مليار دولار خلال 10 شهور



القاهرة (د ب أ)

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 لتسجل نحو 33.9 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال نفس الشهر عام 2024.وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بجانب إيرادات قناة السويس، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.