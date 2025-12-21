«إكسبو الشارقة» يستعد لموسم 2026 بـ 95 معرضاً

الشارقة (وام)

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم سلسلة من الفعاليات خلال عام 2026 لترسيخ مكانته وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة ومركزاً عالمياً لسياحة الأعمال.

وتضم أجندة المركز للعام 2026 أكثر من 95 معرضاً وفعالية من كبريات الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تغطي القطاعات الرئيسية المختلفة بما فيها الصناعة والتعليم والنقل الذكي والتجارة والذهب والمجوهرات إلى جانب المهرجانات الثقافية والاجتماعية التي ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة» في مقره الرئيسي بالشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، والتي تستقطب سنوياً أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعزز دور الشارقة جسراً للتواصل الثقافي ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة.

ويستهل المركز أجندته في العام 2026 بالحدث الصناعي الأبرز في مجال تصنيع الصلب «ستيل فاب 2026» خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير، والذي يبني على نجاح دورة 2025 التي استقطبت أكثر من 600 علامة تجارية، إذ ستركز الدورة القادمة على مستقبل الصناعة وتقدم أحدث تقنيات الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وفي القطاع العقاري يستضيف المركز «معرض الشارقة العقاري - إيكرس» خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026 ليوفر منصة للمستثمرين والمطورين العقاريين والشركات المتخصصة في هذا القطاع.

كما تتضمن فعاليات الربع الأول من عام 2026 «معرض جواهر الإمارات» في الفترة من 28 يناير وحتى 1 فبراير 2026، الذي يعتبر منصة للاحتفاء بالمصممين المحليين والإبداعات الإماراتية الفريدة، يليه معرض ليالي رمضان في الفترة من 6 إلى 22 مارس ويتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والبرامج الثقافية والتراثية والمسابقات المفتوحة للزوّار، والتي من شأنها إثراء تجربة زوّار المعرض وتوفير المساحة الأنسب لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة.

وتأتي الدورة الـ 57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2026 ليواصل المعرض مسيرة نجاحه في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير منصة إقليمية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة من العلامات التجارية العالمية، يليه مهرجان الشارقة القرائي للطفل «الذي يستمر من 22 أبريل حتى 3 مايو 2026، ثم معرض اكتشف كيرلا خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2026 يليه «معرض عيد الأضحى» الذي يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة ويقدم للمتسوقين مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الإلكترونيات والأزياء والإكسسوارات والعطور والهدايا، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 27 مايو 2026.

كما تتضمن أجندة إكسبو الشارقة لعام 2026 فعاليات رئيسية تنظم للمرة الأولى في الشارقة، من أبرزها المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، ومعرض«أتمانير بهارات» خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو إلى جانب سلسلة من الأحداث التي ينظمها إكسبو الشارقة سنوياً من أبرزها معرض إكسبو كولينير و«معرض هايف للأثاث» الذي يجمع نخبة من المصممين العالميين والعلامات التجارية لعرض أحدث ابتكاراتهم في عالم الأثاث والديكور المنزلي و«معرض الإمارات للإطارات الصينية» المتخصص في قطاع الإطارات وقطع غيار السيارات ويختتم المركز فعالياته للنصف الأول من عام 2026 بمعرض التخفيضات الكبرى ومعرض العودة للمدارس.

ويبدأ المركز أولى فعاليات الربع الأخير من عام 2026 بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يُعقد على مدار يومي 9 و10 سبتمبر، تليه النسخة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، كما يوفر المركز لعشاق العطور الشرقية «معرض الإمارات للعطور والعود» في الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر 2026، يليه «معرض التعليم الدولي» خلال الفترة من 11 لغاية 13 أكتوبر، والذي يجمع تحت سقف واحد عروض أرقى الجامعات والمعاهد والكليات من جميع أنحاء العالم لبرامجها الأكاديمية وفرص الدراسة المتاحة للطلاب الطموحين.

ويشهد مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض «الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل» الذي يجمع خبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة ويقدم منصة لإطلاق المنتجات الجديدة وابتكارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر من العلامات التجارية العالمية والإقليمية، بينما يستضيف معرض «الشارقة الدولي للكتاب» من 4 إلى 15 نوفمبر، يليه في الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «معرض تنقل المستقبل» الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، وتنطلق تخفيضات التسوق الكبرى من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر ثم التصفية الشتوية من 17 إلى 27 ديسمبر.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) أن أجندة المركز لعام 2026 تمثل نقلة نوعية في مسيرته وتعكس الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومنصة نموذجية للشركات والمؤسسات الدولية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض منتجاتها، مشيراً إلى أن ما نشهده اليوم في إكسبو الشارقة هو انتقال نوعي في مفهوم صناعة المعارض، حيث تتقاطع القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية في منظومة واحدة لتفتح آفاقاً جديدة للشراكات وتخلق بيئة حاضنة للنمو المستدام في القطاعات المختلفة.