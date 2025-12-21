الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

جامعة روسية تطلق قمراً صناعياً نانوياً إلى الفضاء أواخر ديسمبر


22 ديسمبر 2025 01:14

سانت بطرسبرغ (وام) 

أعلنت جامعة بطرسبورغ التقنية، أنها تخطط لإطلاق قمر صناعي نانوي إلى المدار قريباً.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: «نخطط لإطلاق قمر «CubeSat 16U» النانوي رقم 6 إلى المدار أواخر ديسمبر الجاري، وستُنفذ عملية الإطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي».
وذكرسيرغي فوفلفينكو الباحث في قسم الفيزياء التطبيقية وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة، أن القمر الصناعي مزود بنظام استقبال جديد يتميز باستهلاك منخفض للطاقة، ما يمكّنه من العمل على مدار الساعة، بجانب معدات اتصالات تجريبية ستستعمل مستقبلاً في الأقمار الصناعية، تحسّن قدرات القمر على معالجة البيانات. 
وأشار إلى أن التصميم المبتكر لهذا القمر ساعد في زيادة سعة بطاريته ومساحة ألواح الطاقة الشمسية التي تمده بالطاقة، ما سيزيد من مدة عمله في المدار.
وتم تزويد قمر «CubeSat16U» بمعدات تجريبية جديدة، ستستخدم في مجال مراقبة الترددات الراديوية للأقمار الصناعية، وأخرى لخدمات الملاحة وتحديد المواقع، ومعدات اختبارية للاتصالات المتقدمة بين الأقمار الصناعية.

