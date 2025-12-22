الذهب والفضة يسجلان مستويات مرتفعة قياسية وسط توقعات بخفض الفائدة

ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم الاثنين، مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة تضخم ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض ​أسعار الفائدة في يناير.

وبحلول الساعة 0203 ‌بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو ​واحد بالمئة ليلامس أعلى مستوى ⁠له ‌على الإطلاق عند 4384.50 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 4416.30 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة ⁠في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى لتصل ⁠إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن ​التقليدية، 67 بالمئة لهذا العام، مدفوعا بالتوترات التجارية، والشراء القوي من قبل البنوك المركزية وآمال انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت الفضة 125 بالمئة منذ بداية ​العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.‍6 بالمئة إلى 2028.34 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما. وزاد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1772.74 دولار للأوقية ‌وهو أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.