الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"ترف" و"مدينة مصدر" تطلقان المخطط الرئيسي لمشروع "تلال فاي"

"ترف" و"مدينة مصدر" تطلقان المخطط الرئيسي لمشروع "تلال فاي"
22 ديسمبر 2025 16:50

أعلنت "ترف"، الذراع العقارية لشركة "ياس القابضة"، و"مدينة مصدر"، المنطقة الحَضَرية المستدامة الرائدة في أبوظبي، عن تعاونهما في تطوير "تلال فاي"، المشروع السكنيّ الذي يمتدّ على مساحة 153 فداناً، والمصمّم وفق أعلى المعايير في مفاهيم الاستدامة والصحة ونمط الحياة الذي يشكل الإنسان محوره.

 

يقع مشروع "تلال فاي" ضمن "مدينة مصدر"، ويشتمل على أربع قرى سكنية متصلة ببعضها البعض، تربط بينها ممراتٌ مظللة تحيط بها الأشجار الخضراء، إلى جانب حدائق خلابة، وينفرد هذا المشروع بالجمع بين نهج "ترف" القائم على التصاميم المبتكرة، والاستدامة التي تشكل الأساس الراسخ لـ "مدينة مصدر"، ويهدف إلى توفير مجمّع سكنيّ يتميز بأجوائه الهادئة والمتوازنة، ويحاكي المستقبل.

 

أخبار ذات صلة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال

ضمن هذا المشروع الرائد، أطلق الشريكان أيضاً "حدائق فاي" التي تشكل أوّل قريةٍ فيه، والمرحلة الأولى من المخطط الرئيسيّ. تمتدّ "حدائق فاي" على مساحة 33 فداناً، وتضمّ 130 فيلا منتشرةً حول ثلاث حدائق مميزة هي: "تيرا" و"آريا" و"آزورا"، توفّر كلٌّ منها تجارب اجتماعية وترفيهية فريدة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
الرياضة
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
اليوم 18:30
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
الرياضة
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©