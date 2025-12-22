الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

العربية للطيران تطلق خدمتها الجديدة إلى مطار وارسو مودلين

22 ديسمبر 2025 16:53

أطلقت العربية للطيران خدمتها الجديدة من مطار الشارقة الدولي إلى مطار وارسو مودلين في بولندا.

 

تأتي إضافة مطار وارسو مودلين لتعزز الخدمة اليومية الحالية التي تُسيّرها العربية للطيران إلى مطار وارسو شوبان ما يوفّر للمسافرين من الشارقة خيار السفر إلى المطارين الرئيسيين في العاصمة البولندية كما تُشغّل الشركة 10 رحلات أسبوعياً مباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف ومع تشغيل هذه الوجهات الثلاث تزيد العربية للطيران معدل رحلاتها بين دولة الإمارات وبولندا إلى 24 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من الشارقة.

 

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران إن توسّع عملياتنا التشغيلية في بولندا يعكس التزامنا بتعزيز خيارات السفر الجوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية ومن خلال تسيير رحلاتنا إلى مطاري وارسو إضافة إلى مدينة كراكوف نوفر للمسافرين مزيداً من الخيارات للسفر بين دولة الإمارات وبولندا ويؤكد هذا التوسع التزامنا المستمر بتوفير خدماتنا بأسعار مناسبة ودعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين.

 

و بدوره قال ياسِك كوفالسكي رئيس مجلس إدارة مطار وارسو مودلين إن تدشين الرحلات اليومية للعربية للطيران إلى الشارقة يمثل إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا ويمنح المسافرين من إقليم مازوفيا وشمال بولندا فرصة سفر سلسة إلى الشرق الأوسط كما يؤكد تعاوننا مع العربية للطيران المكانة المتنامية لمطار وارسو-مودلين كوجهة مميزة لشركات الطيران الدولية.

المصدر: وام
العربية للطيران
بولندا
