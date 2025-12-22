«مدن القابضة» تطور برج «هاربورسايد 4» السكني بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مدن القابضة «مدن» عن مشروع مشترك جديد لتطوير مشروع «هاربورسايد 4»، وهو برج سكني بارتفاع 54 طابقاً يقع على أحد آخر المواقع المميزة المطلة على الواجهة البحرية في وسط مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأميركية».وستمتلك «مدن» حصة الأغلبية في المشروع، إلى جانب شركة «ريليتد كومبانيز»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الولايات المتحدة، وشركة «بانيبينتو بروبرتيز» العريقة في جيرسي سيتي (ويُشار إليهم بـ«المشروع المشترك»)، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع محفظتها العالمية المتنوعة.

وسيوفر مشروع «هاربورسايد 4»، الذي تم تصميمه من قبل شركة «هاندل أركيتكتس»، نحو 800 وحدة سكنية فاخرة للإيجار والتملك في جيرسي سيتي، مع إطلالات بانورامية مباشرة على أفق مدينة مانهاتن، إلى جانب مجموعة متكاملة من مرافق أسلوب الحياة والضيافة الراقية، تشمل نادياً رياضياً متميزاً وخدمات الكونسيرج.

ويتميّز المشروع بموقعه القريب من مانهاتن، حيث يبعد دقائق فقط عبر شبكة قطارات PATH العابرة لنهر هدسون، إضافة إلى خدمات النقل بالعبّارات المائية، فضلاً عن توافر مجموعة واسعة من مرافق التجزئة والمطاعم والخدمات المجتمعية في محيط المشروع، بما في ذلك متجر «وول فودز» المقابل مباشرة للبرج الجديد.

وسيتضمن المشروع الاحتفاظ بنحو 75% من الوحدات السكنية بغرض التأجير بما يحقق دخلاً متكرراً ومستقراً على المدى الطويل، في حين سيتم تسويق النسبة المتبقية البالغة نحو 25% كوحدات سكنية للتملك.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف إنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2029.

وسيتولى «المشروع المشترك» الإشراف على تطوير البرج، حيث تقود «ريليتد كومبانيز» أعمال التطوير وإدارة الإنشاءات والتأجير والتشغيل.

وتتمتع «ريليتد» بخبرة تزيد على 50 عاماً في مجالات التطوير والإدارة المتكاملة، مع أصول قيد الإدارة تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار، وأكثر من 20 مليار دولار من مشاريع الإنشاءات التي تم تسليمها خلال العقد الماضي.

من جانبها، تمتلك «بانيبينتو بروبرتيز» سجلاً حافلاً في تطوير أكثر من 17 مليون قدم مربعة من المشاريع في مدينة جيرسي سيتي منذ عام 1977، وتتمتع بخبرة طويلة الأمد ودراية واسعة في السوق المحلي.

وسيتولى ائتلاف من البنوك، بقيادة «جيه بي مورغان»، تزويد التمويل اللازم لأعمال الإنشاء.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «مدن القابضة»، بهذه المناسبة، إن مشروع «هاربورسايد 4» يمثل رافداً قوياً لإستراتيجية التوسع العالمي التي تتبعها «مدن»، ويعكس في الوقت ذاته التزام الشركة بالاستثمار في أصول لها مستقبل واعد تضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل، وتجمع الشراكة مع «ريليتد» و«بانيبينتو» بين مؤسسات تمتلك الخبرة والطموح اللازمين لتطوير مجتمعات حضرية نابضة بالحياة وتواكب المستقبل، كما تعزز مكانة «مدن» كشريك استثماري عالمي موثوق. وأضاف أن هذا المشروع يسهم في دعم محفظة «مدن» الدولية، ويعزّز استراتيجية التنويع لديها، ويؤكد رؤيتها لتطوير وجهات حضرية عالية الجودة في أهم الأسواق العالمية.

من جانبه قال بيل أوريغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»، إن المشروع الجديدة ينسجم مع نموذج عمل «مدن» القائم على الجمع بين فرص التطوير المتميزة وخطط التنفيذ المشتركة والتعاون مع شركاء يتمتعون بقدرات عالية، بما يدعم أهدافها الرامية إلى تعزيز موارد الدخل المتكرر على المدى الطويل.

وأشار إلى أن القدرة التشغيلية لشركة «ريليتد» والخبرة المحلية المتجذرة لـ«بانيبينتو» توفر منصة متكاملة قائمة على التميّز في التصميم والانضباط في التنفيذ.

وأضاف سيتم العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء للإشراف على جميع المراحل الرئيسية للتطوير، بما يسهم في تحويل «هاربورسايد 4» إلى مجتمع متكامل عالي الأداء، مؤكداً أن هذا الاستثمار يدعم رؤية «مدن» الهادفة إلى بناء محفظة عالمية متنوعة تتّسم بالمرونة والاستدامة.

من جهته رحّب بروس إيه. بيل جونيور، رئيس شركة «ريليتد كومبانيز»، بالتعاون مع فريق «مدن القابضة» لإطلاق هذا المشروع المتميّز، مشيراً إلى أنه بفضل موقعه الاستثنائي على بعد دقائق من مانهاتن في مدينة جيرسي سيتي، التي تشهد نمواً متسارعاً، يمثل «هاربورسايد 4» فرصة فريدة لتطوير وحدات سكنية راقية على الواجهة البحرية، بالشراكة مع جهات ومستثمرين يشاركون «ريليتد كومبانيز»، رؤيتها الرامية إلى ابتكار مجتمعات سكنية حيوية بأعلى معايير التميز.

من ناحيته قال جوزيف بانيبينتو سينيور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بانيبينتو بروبرتيز»، إن الاستحواذ على مشروع «هاربورسايد 4» يعزّز دور شركته في مسيرة إعادة تطوير الواجهة البحرية لمدينة جيرسي سيتي والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت تحولاً تدريجياً من استخدامات صناعية إلى وجهة سكنية وتجارية معاصرة رائدة تسهم في توفير فرص العمل والدخل لسكان المدينة، مؤكداً الالتزام بدعم النمو المستدام لمدينة جيرسي سيتي على امتداد كافة مناطقها.