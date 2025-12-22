الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو صادرات كوريا بنسبة 6.8%

نمو صادرات كوريا بنسبة 6.8%
22 ديسمبر 2025 17:37


حققت صادرات جمهورية كوريا نمواً بنسبة 6.8% عن العام السابق خلال العشرين يوماً الأولى من شهر ديسمبر الجاري، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية.

أخبار ذات صلة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 43 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ40 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.
ويمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل العام الماضي.
وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 41.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.65 مليار دولار، وهو ما يمثل 27.1% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة.
وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 12.7% لتصل إلى 3.25 مليار دولار. وتقلّصت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 1%، لتصل إلى 2.63 مليار دولار.
وارتفعت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.8 مليار دولار.
وخلال نوفمبر الماضي، نمت الصادرات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر السادس على التوالي، على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.

المصدر: وام
آخر الأخبار
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
الرياضة
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
اليوم 18:30
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
الرياضة
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©