تثبيت سعر الفائدة على القروض الأوليّة في الصين



قرّر بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3%، وسعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس، والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.

وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجّح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجّل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.