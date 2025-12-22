الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأوليّة في الصين

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأوليّة في الصين
22 ديسمبر 2025 17:39


 قرّر بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3%، وسعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس، والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.
وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجّح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجّل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.

المصدر: وام
