الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

12 مليار درهم قيمة سوق القهوة في الإمارات

12 مليار درهم قيمة سوق القهوة في الإمارات
22 ديسمبر 2025 17:56

 

دبي (الاتحاد)
تواصل الإمارات قيادة التحوّل في سوق القهوة، إذ تتجاوز قيمة سوق القهوة في الدولة 12 مليار درهم (نحو 3.2 مليار دولار)، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم كثافة وتنوّعاً في عدد المقاهي، وبالتوازي مع ذلك تتكثّف استعدادات مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الخامسة من معرض عالم القهوة دبي من 18 إلى 20 يناير 2026.
وتشهد أسواق شمال أفريقيا وبلاد الشام، ولا سيما مصر والمغرب، نمواً ملحوظاً، إذ تضاعف استهلاك القهوة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجّل المغرب زيادة بنسبة 23% في واردات القهوة عام 2024. وعلى مستوى المنطقة، نما قطاع المقاهي ذات العلامات التجارية بأكثر من 11%، مدفوعاً بجيل شاب يشكّل من هم دون 35 عاماً أكثر من 60% من السكان، وهم يتعاملون مع القهوة كأسلوب حياة وتجربة ثقافية وهوية معاصرة.
كما ارتفعت واردات القهوة الخضراء عبر دول مجلس التعاون، وأصبحت دبي مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير، إذ تجاوزت قيمة إعادة التصدير 3.5 مليار درهم عام 2024، مدعومة باستثمارات في مستودعات التخزين ومختبرات التذوّق ومراكز مراقبة الجودة ومنصّات التجارة المتخصصة.
وقال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات، إن وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة لا تنعكس فقط في انتشار المقاهي أو بيانات الاستهلاك، بل تمتد لتشمل البنية التحتية التي يجري تطويرها على امتداد سلسلة القيمة.
من جهتها، قالت شوق بن رضا، مديرة معرض عالم القهوة: إننا نشهد بروز جيل جديد من رواد الأعمال والمنتجين والمستوردين الذين يدفعون عجلة الابتكار والاستدامة والنمو طويل الأجل في هذا القطاع.

أخبار ذات صلة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
آخر الأخبار
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
الرياضة
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
اليوم 18:30
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
الرياضة
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©