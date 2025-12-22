الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«رويال القابضة» تبيع وحدات المرحلة الأولى من «راديسون ريزيدنسز» خلال 24 ساعة

«رويال القابضة» تبيع وحدات المرحلة الأولى من «راديسون ريزيدنسز» خلال 24 ساعة
22 ديسمبر 2025 19:55

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رويال للتطوير القابضة، شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها السكني الجديد في أبوظبي، راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم، والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار درهم، وذلك في غضون 24 ساعة من إطلاقه الرسمي.

يعدّ راديسون ريزيدنسز أول مشروع مستقل في جزيرة الريم، يحمل علامة راديسون على مستوى العالم، وبفضل موقعه المميّز في جزيرة الريم، وتفاصيله العصريّة التي تعكس التميز والأناقة، جذب المشروع اهتمام عدد كبير من المستثمرين والراغبين في تجربة سكنيّة ذات طابع خاص وخلال فترة قياسيّة تمّ بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من المشروع والتي تتنوع بين الاستوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى تاون هاوس يضم إثنان وأربع غرف نوم.
وتعليقاً على الخبر، عقّب طارق نزّال الرئيس التنفيذي في رويال للتطوير القابضة: «نحن فخورون للغاية بالإنجاز الجديد الذي حققّناه بالتعاون مع مجموعة فنادق راديسون. على مدار السنوات الماضية، حرصنا على تعزيز اسم رويال للتطوير القابضة في قطاع المساكن ذات العلامة التجاريّة الفاخرة، ويأتي الإعلان عن البيع الكامل للمرحلة الأولى من مشروع راديسون ريزدنسز خلال 24 ساعة ليترجم جهودنا ورؤيتنا في هذا المجال على أرض الواقع».

 

