أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«العربية للاستثمار» و«الكويتية للاستثمار» تعزّزان التعاون متعدد القطاعات

«العربية للاستثمار» و«الكويتية للاستثمار» تعزّزان التعاون متعدد القطاعات
22 ديسمبر 2025 20:02


دبي (الاتحاد)
 وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والشركة الكويتية للاستثمار، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الاستثماري متعدد القطاعات، بما يدعم جهود الأمن الغذائي في المنطقة العربية، ويركّز على الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي.وقّع المذكرة في مقرّ المكتب الرئيسي للهيئة بدبي، الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وفواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المستدامة، من خلال توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وإرساء آليات مؤسسية ومنظمة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الكويت، بما يتيح للطرفين دراسة المشاريع المحتملة وفق أعلى المعايير المهنية والاستثمارية، ويعزّز من كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والتنموّي المشترك.
كما تتضمن المذكرة بحث إمكانية مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، سواء القائمة أو المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في المنتجات والأصول والصناديق الاستثمارية التي تديرها أو تطرحها الشركة الكويتية.
وقال الدكتور عبيد الزعابي، بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن التعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار سيسهم في تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي كبير، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة الداعمة للأمن الغذائي.
من جانبه، قال فواز سليمان الأحمد، إن هذه المذكرة تمثّل خطوة مهمة نحو توسيع استثمارات الشركة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المنطقة، متطلعاً من خلال هذه الشراكة إلى تنويع محفظة الشركة الاستثمارية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت والوطن العربي.
وأضاف الأحمد أن الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين، واستقطاب التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، بما يدعم تحسين كفاءة العمليات ورفع جودة المنتجات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في المشاريع الزراعية الواعدة داخل الكويت وخارجها، وتعزيز تطوير سلاسل القيمة الزراعية.

