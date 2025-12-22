رويال جت تتعاون مع «EDID» لتصميم مقصورات ثلاث طائرات



نيويورك (الاتحاد)

أعلنت شركة «Edése Doret Industrial Design - EDID» المتخصصة في تصميم الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة، عن حصولها على عقد تصميم جديد من شركة «رويال جت»، الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ومقرها أبوظبي، لتصميم المقصورات الداخلية لثلاث طائرات من طراز إيرباص ACJ320neo.ويمثل هذا المشروع التعاون الثالث ثالث تعاون بين «EDID»و«رويال جت»، في خطوة تؤكد قوة الشراكة بين الطرفين، القائمة على الابتكار والحرفية العالية والالتزام المشترك بأعلى معايير التميز في قطاع الطيران الخاص.

وقال إديز دوريه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Edése Doret Industrial Design»: «نفتخر باستمرارية شراكتنا مع رويال جت، إحدى أبرز شركات الطيران الخاص في العالم وتتمثل رؤيتنا لهذه الطائرات الجديدة من طراز ACJ320neo في تقديم تجربة سفر راقية واستثنائية، تعكس جوهر الهوية الإماراتية القائمة على الأناقة الخالدة، والرقي، والحداثة المتطورة، وبأسلوب مصمم بكل عناية لتلبية تطلعات النخبة من عملاء رويال جت».

من جانبه، قال هشام عثمان، نائب رئيس الشؤون التقنية في «رويال جت»: تعكس هذه الشراكة القيم المشتركة من التزام بالفخامة إلى إبراز العمق الثقافي والتميّز التشغيلي وستوفر طائراتنا الجديدة من طراز A320neo تجربة داخلية مصممة حسب الطلب، بما يعزز المكانة الراسخة لأسطولنا من حيث الرقي والأداء.

وقال بول دي ساليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة في «رويال جت»: ستمكن طائرات ACJ320neo مجموعة رويال جت من تعزيز مجموعة خدماتها، والارتقاء بمستوى تجربة السفر التي نقدمها لعملائنا خلال رحلاتهم على متن طائراتنا الخاصة، بما يتجاوز المعايير الرفيعة والخدمات الراقية التي اعتاد عليها عملاؤنا. كما أن شراكتنا مع شركة «Edése Doret Industrial Design» تنسجم تماماً مع القيم الجوهرية لعلامتنا، والمتمثلة في أعلى درجات الرقي والأناقة التي نلتزم بتجسيدها في مختلف أسطول طائراتنا أسطولنا.