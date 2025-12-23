الذهب يصعد إلى مستوى قياسي

قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى ‌4467.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، ​بعدما سجل مستوى قياسياً آخر عند ⁠4469.‌52 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.74 بالمئة إلى 4502.30 دولار للأوقية.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2143.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاماً ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42 بالمئة إلى 1784.‌30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً.









