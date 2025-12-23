الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

المركزي يلغي ترخيص "العمدة للصرافة" ويفرض غرامة بـ10 ملايين درهم

المركزي يلغي ترخيص "العمدة للصرافة" ويفرض غرامة بـ10 ملايين درهم
23 ديسمبر 2025 14:24

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة "العمدة للصرافة" وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

 

ويأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات لدى الشركة لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.

 

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

 

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات
