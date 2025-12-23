الاتحاد للطيران تحصد 25 جائزة عالمية خلال 2025

حصدت الاتحاد للطيران، أكثر من 25 جائزة دولية مرموقة خلال عام 2025، شملت مختلف جوانب تجربة السفر، من تصميم المقصورات والخدمات على متن الطائرة، إلى معايير السلامة والتميز التشغيلي.

وحققت الناقلة انجازاً استثنائياً خلال العام، لتصبح رابع شركة طيران على مستوى العالم، والأولى في المنطقة، التي تنال تصنيف السلامة سبع نجوم بلس من AirlineRatings، وهو أعلى تصنيف في نظام تقييم السلامة المعتمد دولياً والمرموق.

وخلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية "World Travel Awards" نالت الاتحاد للطيران ثلاث جوائز عالمية هي: أفضل تجربة عملاء لشركة طيران على مستوى العالم، وأفضل درجة سياحية لشركة طيران في العالم، وأفضل صالة درجة الأعمال لشركة طيران في العالم، عن صالة الدرجة الممتازة في مطار زايد الدولي.

وحققت الناقلة إنجازاً لافتاً خلال جوائز السفر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، بحصولها على خمس جوائز إقليمية شملت: أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط من حيث تجربة العملاء، وأفضل درجة سياحية، إلى جانب أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة، وأفضل صالة درجة الأعمال، وأفضل طاقم ضيافة جوية في المنطقة.

وحصلت الاتحاد للطيران على تصنيف "شركة طيران عالمية من فئة الخمس نجوم" لعام 2026 من منظمة APEX، كما صنّف مؤشر AirHelp Score لعام 2025 الاتحاد في المرتبة الثانية عالمياً بنتيجة 8.07 من 10، مسجلاً قفزة لافتة بواقع تسعة مراكز مقارنة بالعام السابق، استناداً إلى معايير الالتزام بالمواعيد، ورضا العملاء، ومعالجة المطالبات في أكثر من 60 دولة، في شهادة واضحة على التميز التشغيلي خلال فترة نمو متسارعة.

وصنّفت Airline Ratings الاتحاد للطيران ضمن أفضل خمس شركات طيران كاملة الخدمات من حيث السلامة على مستوى العالم، فيما توّجت Airline Economics الناقلة بجائزة "شركة طيران العام 2025 – Aviation 100 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" خلال مؤتمر Growth Frontiers في دبي.

وتأتي هذه الجوائز في وقت تواصل فيه الاتحاد للطيران استثماراتها بمليارات الدولارات لتعزيز تجربة الضيوف عبر مختلف عملياتها.

وانطلاقاً من مطار زايد الدولي في أبوظبي، المصنّف كأحد أفضل المطارات عالمياً، توفّر الاتحاد للطيران تجربة سفر سلسة من تسجيل الوصول وحتى الصعود إلى الطائرة، مدعومة بصالات عالمية المستوى ومرافق حديثة تعزز راحة الضيوف.

وكرّمت Skytrax الاتحاد للطيران بجائزة أفضل خدمات تقديم الطعام في الدرجة الأولى في الشرق الأوسط، كما منحت Business Traveller Middle East الناقلة جائزتي أفضل طاقم ضيافة جوية وأفضل درجة سياحية.

ومنحت APEX Future Travel Experience EMEA الاتحاد للطيران جائزة أفضل راحة مقاعد في الشرق الأوسط، فيما اختارت مجلة The Design Air الناقلة كأفضل شركة طيران في التصميم في الشرق الأوسط، احتفاءً بهويتها المتميزة في تصميم المقصورات.

كما حصدت تصاميم حقائب مستلزمات السفر والمنتجات الداخلية للمقصورات عدة جوائز، حيث كرّمت PAX International Awards حقيبة الأطفال المستوحاة من شخصيات Warner Bros. Superheroes، إلى جانب تصميم المقصورات في فئة الشرق الأوسط. كما نالت الحقيبة نفسها جائزة TravelPlus Awards لفئة الأطفال فوق ستة أعوام.

ومنحت جوائز Onboard Hospitality Awards الاتحاد للطيران الميدالية الذهبية عن حقائب الدرجة الأولى الإصدار المحدود، المصممة خصيصاً احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس الشركة، إلى جانب تكريم ابتكارات الدرجة السياحية.

وكرّمت Aviation Business Middle East الاتحاد للطيران بجائزة مبادرة تجربة العملاء للعام، فيما منحت DRI ASEAN Awards الناقلة جائزة أفضل مؤسسة لإدارة استمرارية الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لمرونتها التشغيلية وخططها المتقدمة لإدارة المخاطر.

كما حصدت ذراع الشحن في الاتحاد للطيران جائزة التميز في التركيز على العميل في قطاع الأعمال "B2B" لمنطقة الشرق الأوسط ضمن جوائز Customer Centricity World Series. ونالت من STAT Times International Awards جائزتين هما: مشغل الشحن الجوي للعام في الشرق الأوسط، وجائزة الحلول اللوجستية المبتكرة في الشحن الجوي.

وقال أنطونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الفوز بأكثر من 30 جائزة دولية خلال عام واحد يُعد إنجازاً استثنائياً يعكس شغف عائلة الاتحاد والتزامها الراسخ بالتميّز.

