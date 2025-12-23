الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إنفيديا» تستعد لاستئناف تصدير رقائقها المتطورة إلى الصين

«إنفيديا» تستعد لاستئناف تصدير رقائقها المتطورة إلى الصين
23 ديسمبر 2025 19:52


 أخطرت شركة «إنفيديا» عملاءها في الصين بخططها لبدء شحن شريحة «إتش 200»، ثاني أقوى رقائقها للذكاء الاصطناعي، قبل حلول عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير المقبل.وتستهدف الشركة توريد ما بين 40 ألفاً إلى 80 ألف شريحة من مخزونها الحالي، غير أن مصادر أكدت أن الجدول الزمني للتنفيذ لا يزال مرهوناً بشكل كامل بصدور الموافقات الرسمية من الصين التي لم تمنح الضوء الأخضر بعد لإتمام الصفقة، وفقاً لما نقلته صحيفة «بزنس تايمز» الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات استجابة للتحول الأخير في السياسة الأميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب السماح ببيع هذه الرقائق المتطورة مقابل رسم بنسبة 25%، متخلياً عن الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة.
وفي حين ستوفّر هذه الشحنات لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل «علي بابا» و«بايت دانس» قدرات معالجة تفوق بستة أضعاف الحلول المتاحة حالياً، فإن بكين تدرس الموقف بحذر، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق الرقائق الأميركية إلى إبطاء وتيرة تطوير الصناعة المحلية.

المصدر: وام
