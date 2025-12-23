«العالمية للاقتصاد الأخضر» تُطلق منصة «الحلقات الخضراء» لتحقيق مستقبل منخفض الكربون



دبي (الاتحاد)

أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة «الحلقات الخضراء»، التي تتضمن سلسلة حوارات لتوحيد الرؤى والجهود بين القيادات العالمية وصُنّاع السياسات وقادة الأعمال، بهدف تمكين تحوّل نوعي في الاقتصاد الأخضر العالمي، عبر تحفيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول نحو نماذج اقتصادية خضراء وشاملة، مع ترجمة مخرجاتها إلى حلول قابلة للتطبيق من خلال إصدار ورقتي سياسات متخصصتين.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على البعد الاستراتيجي للمبادرة قائلاً: تمثل الحلقات الخضراء تجسيداً عملياً لرؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى قيادة التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مرن، ونحن نعمل على بناء أنظمة حوارية مبتكرة تربط بين السياسات والاستثمارات والابتكار، لتحويل التوجهات العالمية إلى واقع ملموس.

وأضاف: نحرص من خلال هذه المبادرة على ربط الابتكار بالسياسات، وتعزيز الشراكات التي تُسرّع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر بناء الشراكات الفاعلة التي تواكب تسارع وتيرة العمل المناخي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ونسعى من خلالها إلى تمكين منظومة متكاملة تقودها الشراكات لتحقيق مستقبل منخفض الكربون.

وقال معاليه: تؤكد المبادرة على الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في بناء جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة بيئة حوارية تفاعلية تركّز على النتائج والتأثير، وتسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة والخبرات.

وأوضح أن مبادرة «الحلقات الخضراء - Green Circles» تُعد إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بهدف تعزيز القيادة الفكرية وخلق أطر تشغيلية تترجم التزامات القطاعات المختلفة إلى إجراءات ملموسة لتسريع الجهود العالمية لبناء اقتصادات شاملة ومستدامة.

وتم تنظيم دورتين ضمن المبادرة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، حيث عُقدت الحلقة الأولى بالشراكة مع مجلس الأعمال الأميركي في دبي، واستضافها مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما نُظّمت الحلقة الثانية بالتعاون مع غرف دبي ضمن أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وجمعت الجلستان نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وقادة الأعمال والمؤسسات الدولية وخبراء الاستدامة في حوارات معمّقة ركّزت على تمكين ممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.

وأسفرت مخرجات الدورتين عن إعداد ورقتي سياسات متخصصتين، الأولى بعنوان: «تسريع التحول نحو الأعمال المسؤولة»، والثانية بعنوان «تمكين منظومة الاستدامة للأعمال المسؤولة»، تناولتا أبرز التحديات والفرص المرتبطة بدمج الاستدامة في نماذج الأعمال، وقدّمتا توصيات عملية لدعم الابتكار وتعزيز الأطر التنظيمية وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

ودعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية للانضمام كشركاء في استضافة الدورات المقبلة ضمن المبادرة، والمساهمة في توسيع نطاق هذه المنصة العالمية، بما يدعم صياغة حلول مشتركة ويعزز الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أخضر أكثر ازدهاراً واستدامة.