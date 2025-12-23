الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سيجال» تُوسّع حضورها في رأس الخيمة باستثمار 15 مليون درهم

23 ديسمبر 2025 20:01


رأس الخيمة (الاتحاد)
 أعلنت «سيجال» المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، عن توسعة حضورها الصناعي بتدشين منشأة تصنيع متطورة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز». وأنشأت «سيجال» وحدتها التصنيعية في منطقة الغيل الصناعية التابعة لراكز باستثمار إجمالي بلغ 15 مليون درهم.
وتمتد المنشأة على مساحة 17 ألفاً و45 متراً مربعاً، وتضم مصنعاً متكامل التجهيز، صُمم بعناية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ورفاه الموظفين.
وتعمل المنشأة حالياً بكامل طاقتها التشغيلية، بقدرة إنتاجية شهرية تبلغ 50 ألف متر مربع من صفائح الحديد المجلفن، لخدمة الأسواق الإقليمية الرئيسية في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر.
ويعمل في المصنع حالياً 180 موظفاً، على أن يرتفع العدد إلى 300 موظف بحلول منتصف عام 2026، تماشياً مع توسّع الإنتاج وإطلاق خطوط منتجات جديدة.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن توسُّع «سيجال» في إمارة رأس الخيمة يجسّد الثقة المتزايدة التي يوليها رواد الصناعة للمنظومة الصناعية المتكاملة والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.
وأكد التزام «راكز» بتوفير بنية تحتية متطورة وإجراءات ميسرة، وشراكات استراتيجية طويلة الأمد تمكّن الشركات من التطور والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

 

