أبرز الأخبار
اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تنظم «جلسة شركاء المستقبل»

«اقتصادية الشارقة» تنظم «جلسة شركاء المستقبل»
23 ديسمبر 2025 20:06

الشارقة (الاتحاد)
 نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أمس جلسة شركاء المستقبل في مجمع القرآن الكريم بالشارقة بهدف تسليط الضوء على فرص التعاون وبناء الشراكات الجديدة بين المستثمرين في القطاعين التجاري والصناعي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وخلق شراكات فعلية ومباشرة تسهم في تبادل الاحتياجات الاستثمارية وتحقيق قيمة مضافة للأعمال.

وهدفت الجلسة إلى توفير منصة تفاعلية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال في لقاء مباشر يركّز على التعريف بالخدمات والمنتجات وبحث فرص التعاون وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة بما يدعم نمو الأعمال ويعزز بيئة الاستثمار.
وشهدت الجلسة عرضا تقديميا لنظام التوفيق بين الأعمال بهدف ربط المستثمرين وفق احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية، إضافة إلى التسجيل في النظام للاستفادة من خدماته، إلى جانب جلسات ثنائية مباشرة أتاحت للمشاركين فرصة الحوار التفصيلي وبحث فرص الشراكات بشكل عملي بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع تعاون حقيقية.
وأكد أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة أن تنظيم جلسة شركاء المستقبل يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير منصات عملية تسهم في تعزيز التواصل المباشر بين رواد الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تمثل نموذجاً متقدماً للتوفيق بين الأعمال من خلال ربط الاحتياجات الاستثمارية بفرص واقعية وقابلة للتنفيذ بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الدائرة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين الشراكات الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

