لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وكلٍّ من شركة «أدنوك للتوزيع»، و«إمارات» و«إينوك»، الحملة الوطنية الشتوية للسلامة المرورية.

وتستمر الحملة التي انطلقت أمس لمدة شهر، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بممارسات السلامة أثناء التزود بالوقود داخل محطات الوقود، وبشكل خاص لدى قائدي دراجات الصحراء والمركبات، والحد من السلوكيات غير الآمنة التي قد تشكّل خطراً على الأفراد والممتلكات.

وتركّز الحملة على ترسيخ مفاهيم الوقاية والالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة داخل محطات الوقود، من خلال نشر رسائل توعوية مباشرة عبر القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الشاشات الإرشادية التابعة لشركاء الحملة في محطات الوقود وعلى الطرق الاتحادية، بما يُسهم في رفع مستوى الالتزام بالتعليمات، وتعزيز ثقافة السلامة، وحماية الأرواح.

وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية الأساسية، أبرزها التأكيد على ضرورة إطفاء محرك المركبة أو دراجة الصحراء قبل البدء بعملية التزود بالوقود، وعدم الجلوس على الدراجة أثناء التعبئة، والالتزام بالوقوف الصحيح وتثبيت المركبة أو الدراجة بشكل آمن، والتقيد الكامل بتعليمات وإرشادات السلامة المعتمدة داخل محطات الوقود، كما تحثّ الرسائل على تجنّب استخدام الهاتف المتحرك أثناء التزود بالوقود، والحرص على الالتزام بالسلوكيات الآمنة في محيط المحطة، بما يضمن سلامة الجميع.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الفردية لدى قائدي المركبات ودراجات الصحراء، والحد من الحوادث المرتبطة بالممارسات غير الآمنة أثناء التزود بالوقود، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال السلامة، ويدعم مستهدفات جودة الحياة في دولة الإمارات.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الحملة الوطنية الشتوية للسلامة المرورية تعكس التزام مختلف الجهات المعنية بتعزيز منظومة السلامة في محطات الوقود، من خلال رسائل توعوية مباشرة ومؤثرة تسهم في تصحيح السلوكيات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ قناعة راسخة بأن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وقال إن الوزارة تواصل العمل مع الشركاء من الجهات الحكومية والشركات الوطنية لتكثيف المبادرات التوعوية، وتوحيد الجهود الهادفة إلى حماية الأرواح والحد من المخاطر، وبناء بيئة أكثر أماناً واستدامة، وتأتي هذه الحملة استكمالاً للحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود، وامتداداً لنهج العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس حرص دولة الإمارات على سلامة المجتمع واستدامة منظومة النقل.