«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي



دبي (الاتحاد)

أكدت جمعية مشغلي تبريد المناطق أن أنظمة تبريد المناطق المستدامة تواكب التوسع الرأسي الجديد في دبي، بوصفها حلاً داعماً لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، وقدرتها على تلبية متطلبات الأبراج فائقة الارتفاع والمشاريع متعددة الاستخدامات في مناخ دولة الإمارات.وقالت الجمعية إن بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH» أظهرت قائمة تضم أطول 10 ناطحات سحاب قيد الإنشاء في دبي خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، في مؤشر على تسارع وتيرة النمو العمراني في الإمارة وارتفاع الطلب على أنماط العيش الحضرية المتقدمة، مشيرة إلى أن تبريد المناطق يبرز ضمن هذا المشهد كركيزة للبنية التحتية الذكية الداعمة لاقتصاد حضري منخفض الكربون.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور، رئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق، المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP»، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA»، أن الاعتماد المتزايد على أنظمة تبريد المناطق في ناطحات السحاب الجديدة في دبي يعكس رؤية الإمارة في تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي في آنٍ واحد.

وأوضح أن التوسع الرأسي الذي تشهده دبي يقوم على أسس واضحة تجمع بين كفاءة استخدام الطاقة، واستدامة الموارد، وتعزيز تنافسية المشاريع العقارية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تبريد المناطق يشكّل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه المعادلة.

وأضاف أن تسعة من أصل عشرة أبراج مدرجة ضمن قائمة أطول ناطحات السحاب قيد الإنشاء في دبي، تعتمد على أنظمة تبريد المناطق المستدامة، في مؤشر قوي على التكامل المتنامي بين الطموح المعماري ومتطلبات الاستدامة البيئية، موضحاً أن هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً لدى المطورين العقاريين بأهمية اختيار حلول بنية تحتية قادرة على مواكبة التوسع الرأسي بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن اعتماد ناطحات السحاب فائقة الارتفاع على أنظمة تبريد المناطق يُعد مؤشراً على أن مستقبل التنمية العمرانية في الإمارة، يقوم على أسس متكاملة تجمع بين الاستدامة والابتكار، مؤكداً فخره بمساهمة مشغلي تبريد المناطق في الدولة، في دعم هذا التوجه، الذي يعزّز مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

وأضاف أن تبريد المناطق لم يعُد خياراً تقنياً محدود الأثر، بل أصبح عنصراً استراتيجياً يسهم في رفع كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة داخل المباني العملاقة التي تشكّل ملامح جديدة لأفق الإمارة.

كما أكد أن جمعية مشغلي تبريد المناطق تواصل دورها في تعزيز التنسيق والتكامل بين المطورين العقاريين، والجهات المشغلة، وأعضاء الجمعية، وصنّاع القرار، بما يضمن تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، ويدعم قدرة دبي على تحقيق توازن فعّال بين النمو العمراني، والمسؤولية البيئية، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الحضري، بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي.

وأشار إلى أن 6 أبراج ضمن قائمة أطول ناطحات السحاب قيد الإنشاء في دبي سيتم تزويدها من قبل «إمباور»، وهي: بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز، وتايغر سكاي تاور، وبرج الحبتور، وبايز 101، وسيكس سينسيز ريزيدنسز، وفرانك مولر ايتيرنيتاس.

وأكدت جمعية مشغلي تبريد المناطق أن تبريد المناطق يُعد الحل الأكثر ملاءمة للمناخ المحلي لدولة الإمارات، لما يوفره من كفاءة تشغيلية أعلى مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، وقدرته على العمل بموثوقية عالية مع الأبراج فائقة الارتفاع، مشيرة إلى أنه يسهم في تقليل الضغط على شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المدن ودعم جودة الحياة داخل المباني، بما يعزّز مسيرة دبي نحو مستقبل حضري أكثر استدامة.