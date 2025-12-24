الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يرتفع مدعوماً بالنمو الاقتصادي الأميركي القوي

النفط يرتفع مدعوماً بالنمو الاقتصادي الأميركي القوي
24 ديسمبر 2025 07:46

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش، بينما زاد ​خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.05 ‌بالمئة إلى 58.41 دولار.
وزاد النفط بأكثر من اثنين بالمئة ​يوم الاثنين مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه ⁠اليومية ‌في شهرين في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
انخفاض أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط في المعاملات المبكرة
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
3 عقبات تهدد صفقة موهبة الأهلي إلى برشلونة!
الرياضة
3 عقبات تهدد صفقة موهبة الأهلي إلى برشلونة!
اليوم 09:30
«تقنية الفيديو» أولى أزمات أمم أفريقيا!
الرياضة
«تقنية الفيديو» أولى أزمات أمم أفريقيا!
اليوم 09:28
أموريم ضد تين هاج في قيادة «مان يونايتد».. الهولندي ينتصر على البرتغالي
الرياضة
أموريم ضد تين هاج في قيادة «مان يونايتد».. الهولندي ينتصر على البرتغالي
اليوم 09:15
ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:39
صورة موضوعية
اقتصاد
ارتفاع المؤشر نيكي بقيادة أسهم قطاع الرقائق
اليوم 08:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©