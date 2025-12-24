النفط يرتفع مدعوماً بالنمو الاقتصادي الأميركي القوي

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش، بينما زاد ​خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.05 ‌بالمئة إلى 58.41 دولار.

وزاد النفط بأكثر من اثنين بالمئة ​يوم الاثنين مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه ⁠اليومية ‌في شهرين في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.