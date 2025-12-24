ارتفاع المؤشر نيكي بقيادة أسهم قطاع الرقائق

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مدعوماً بصعود أسهم قطاع الرقائق، ليقتفي أثر المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرقائق في وول ستريت خلال الليل.



وزاد المؤشر نيكي ​0.3 بالمئة إلى 50559.01 نقطة ‌بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، ​ويتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة ⁠على التوالي.

وجاء ‌أكبر دعم للمؤشر من شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات أدفانتست وطوكيو إلكترون اللتين أضافتا معاً 119 نقطة إلى ⁠نيكي.

وصعد مؤشر فيلادلفيا الفرعي لأسهم أشباه ⁠الموصلات 0.5 بالمئة خلال الليل ليسجل ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ​لامس المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسياً.

في المقابل، تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3418.75 نقطة، مع هبوط ​أسهم شركات التأمين والبنوك ‍وشركات الوساطة المالية بعد موجة صعود أعقبت رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ‍ثلاثة عقود.



