اقتصاد

ارتفاع المؤشر نيكي بقيادة أسهم قطاع الرقائق

صورة موضوعية
24 ديسمبر 2025 08:30

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مدعوماً بصعود أسهم قطاع الرقائق، ليقتفي أثر المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرقائق في وول ستريت خلال الليل.

وزاد المؤشر نيكي ​0.3 بالمئة إلى 50559.01 نقطة ‌بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، ​ويتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة ⁠على التوالي.
وجاء ‌أكبر دعم للمؤشر من شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات أدفانتست وطوكيو إلكترون اللتين أضافتا معاً 119 نقطة إلى ⁠نيكي.
وصعد مؤشر فيلادلفيا الفرعي لأسهم أشباه ⁠الموصلات 0.5 بالمئة خلال الليل ليسجل ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ​لامس المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسياً.
في المقابل، تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3418.75 نقطة، مع هبوط ​أسهم شركات التأمين والبنوك ‍وشركات الوساطة المالية بعد موجة صعود أعقبت رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ‍ثلاثة عقود.

