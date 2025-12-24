المركز الإحصائي لدول التعاون يحتفل بيوم الإحصاء الخليجي



مسقط (وام)

احتفل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باليوم الإحصائي الخليجي الذي يوافق الـ 24 من ديسمبر من كل عام، ما يعكس أهمية الإحصاء بوصفه ركيزة أساسية لصنع القرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار «بيانات موحدة/ رؤية خليجية مشتركة».

وقال معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن يوم الإحصاء الخليجي يُعد مناسبة نُقدّر فيها جهود العاملين في هذا المجال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية وصنع القرار.

وأكد أنه انطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، على ترسيخ العمل الإحصائي كركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك، تم إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون في عام 2011م، ليكون رافداً للبيانات الموحّدة، وداعماً لصنع القرار، ومعزّزاً لمسارات التكامل بين دول المجلس.

وبيّن أن الإحصاء لم يُعد مجرد أرقام، بل أصبح أداةً استراتيجية تمنح صُنّاع السياسات فهماً أعمق للواقع، وقدرة أفضل على استشراف المستقبل.

وقال معاليه: إن الإحصاء يحظى باهتمام عالمي متزايد، بوصفه أصلاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد الوطنية، لدوره المحوري في فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وفي مواجهة التحديات المتسارعة ببيانات دقيقة وموثوقة، وفي هذا الإطار، تتقدم المنظومة الإحصائية الخليجية بخطى ثابتة، من خلال التكامل المؤسسي، وتوظيف التقنيات الحديثة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، لإنتاج بيانات تعكس واقع منطقتنا وتدعم التنمية المستدامة.

وبيّن أن الإحصائيين وخبراء البيانات، يمثّلون الركيزة الأساسية لهذا القطاع، فبجهودهم تتحول البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات تصنع مستقبلاً أفضل.

ويأتي الاحتفال باليوم الإحصائي الخليجي هذا العام متسقاً مع مخرجات القمة الخليجية في المنامة 2025 التي أكدت في بياناتها الختامية على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتوحيد السياسات، ودعم مسارات التنمية المستدامة والعمل الخليجي المشترك، باعتبارها أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة.

وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الإحصائية التي نظمها المركز، وندوة حوارية بعنوان «بيانات موحدة لرؤية خليجية مشتركة نحو تكامل إحصائي يدعم التنمية المستدامة».

ويُعدُّ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أحد الأجهزة الفنية المتخصصة التابعة للأمانة العامة للمجلس، ويؤدي دوراً محورياً في بناء منظومة إحصائية خليجية ذكية، توفر بيانات عالية الجودة لدعم صناعة القرار ورسم السياسات العامة في دول الخليج.