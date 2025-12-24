اتفاقية لتطوير مشروع سكني جديد على «شاطئ مرجان» برأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت «ميجور ديفيلوبمنتس»، شركة التطوير العقاري العاملة في دولة الإمارات، توقيعها رسمياً على اتفاقية مع «مرجان» لتطوير مشروع سكني فاخر في الواجهة البحرية المتميزة «شاطئ مرجان» في رأس الخيمة.

وتعد وجهة «شاطئ مرجان»، التي تم إطلاقها حديثاً، مشروعاً ساحلياً متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، ويُعد من أسرع المناطق نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستعد كبريات شركات الضيافة العالمية لاستضافة 12 ألف غرفة فندقية على «شاطئ مرجان»، الذي يمتد على واجهة بحرية بطول 3 كيلومترات ويضم مساحات خضراء مفتوحة تبلغ 6.5 ملايين قدم مربعة، كما سيستقطب هذا الشاطئ المميز ما يصل إلى 180 ألف زائر سنوياً.

وقّع كل من المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»، وأندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة «ميجور ديفيلوبمنتس»، رسمياً اتفاقية الاستحواذ لتطوير المشروع، حيث ستقوم الأخيرة بتطوير مشروعها، الذي يُعد الثالث في رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع شركة «بياتي أركيتكتس» للهندسة المعمارية.

ويقع المشروع في قلب «شاطئ مرجان»، ويتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول منه إلى «منتجع وين جزيرة المرجان» عبر جسر جديد، فضلاً عن القرب من المواقع الحيوية في رأس الخيمة والطريق السريع E11.

وشهدت رأس الخيمة نمواً متسارعاً في الاستثمارات العقارية بين عامي 2020 و2024، في حين لا يزال الطلب السياحي يفوق العرض في قطاع الضيافة حتى عام 2030.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»، إن مشروع «شاطئ مرجان»، عزّز الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة، بما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والشركات والمقيمين.

وأضاف أن مثل هذه المشاريع تعزّز مكانة «شاطئ مرجان» كأكثر الوجهات البحرية طلباً في المنطقة، ما يعكس التزام «مرجان» بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية لنمط المعيشة العصرية الراقية والاستثمار.

من جانبه، قال أندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة «ميجور ديفيلوبمنتس»، إن مشروع «شاطئ مرجان» يُعد من أكثر المشاريع الرئيسية المرتقبة في رأس الخيمة، وإن توقيع الاتفاقية سيتيح سيعزز مفهوم السياحة الفاخرة والمعيشة الراقية على الصعيد العالمي.

