«كهرباء دبي» تُرسي عقداً لحماية البنية التحتية الحيوية بـ 100.8 مليون درهم



دبي (الاتحاد)

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً رئيسياً لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط نقل المياه المصنوعة من الزجاج المقوى «GRE»، بهدف حماية الخدمات القائمة وتحويل مساراتها عند الحاجة، إلى جانب تنفيذ الأعمال المرتبطة بذلك في مواقع متعددة في دبي.

يشمل المشروع حزمة متكاملة من الأعمال المرتبطة، تتضمن أعمال المسح التفصيلي، والحفر، والأعمال الهندسية، وإعادة التأهيل، إلى جانب جميع التوصيلات والربط اللازم مع شبكات المياه القائمة.

ويُعد العقد، الذي تزيد قيمته على 100.8 مليون درهم، جزءاً من استثمارات الهيئة المتواصلة لتعزيز كفاءة ومرونة البنية التحتية للمرافق في الإمارة، وسيتم تنفيذ المشروع في 20 موقعاً حيوياً في دبي على مدى 24 شهراً.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الاستثمار في هذه الحلول الوقائية يُعد عنصراً أساسياً لتعزيز مرونة شبكات الهيئة، وضمان مواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لجميع القطاعات في إمارة دبي.

ويركّز نطاق الأعمال على حماية شبكات المرافق في دبي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل لضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع. وقد جرى اختيار مادة الزجاج المقوى «GRE» لما تتمتع به من متانة عالية، ومقاومة للتآكل، وطول عمر تشغيلي، ما يجعلها مثالية للتشغيل تحت سطح الأرض، ويسهم في إطالة العمر الافتراضي للأصول والبنية التحتية.