«أبوظبي للأوراق المالية» يوافق على برنامج إعادة شراء «الواحة كابيتال» لأسهمها



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الواحة كابيتال، عن حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على مقترح مجلس إدارتها بتنفيذ برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 10% من رأس المال المُصدر للشركة، وذلك بعد إقراره من قبل مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد مؤخراً.

وسيجري تنفيذ البرنامج عبر عمليات تداول مفتوحة في السوق، بما يتوافق مع لوائح السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تُحدَّد وتيرة وحجم عمليات الشراء وفقاً لمعطيات السوق وتطوراته.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة «الواحة كابيتال»، إن هذا البرنامج يعكس ثقة مجلس الإدارة بآفاق الشركة المستقبلية، وإيماننا بأن السعر الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية الكامنة في الشركة، ويُمثل برنامج إعادة الشراء خطوة استراتيجية ومنضبطة لتوظيف رأس المال، تعزّز تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد وتقديم عوائد مجزية وملموسة لمساهمينا.

وكانت الشركة سجلت زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي في صافي الأرباح العائدة للمساهمين لتصل إلى 343 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.