الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للأوراق المالية» يوافق على برنامج إعادة شراء «الواحة كابيتال» لأسهمها

سوق أبوظبي للأوراق المالية
24 ديسمبر 2025 15:40


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الواحة كابيتال، عن حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على مقترح مجلس إدارتها بتنفيذ برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 10% من رأس المال المُصدر للشركة، وذلك بعد إقراره من قبل مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد مؤخراً.
وسيجري تنفيذ البرنامج عبر عمليات تداول مفتوحة في السوق، بما يتوافق مع لوائح السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تُحدَّد وتيرة وحجم عمليات الشراء وفقاً لمعطيات السوق وتطوراته.
وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة «الواحة كابيتال»، إن هذا البرنامج يعكس ثقة مجلس الإدارة بآفاق الشركة المستقبلية، وإيماننا بأن السعر الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية الكامنة في الشركة، ويُمثل برنامج إعادة الشراء خطوة استراتيجية ومنضبطة لتوظيف رأس المال، تعزّز تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد وتقديم عوائد مجزية وملموسة لمساهمينا.
وكانت الشركة سجلت زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي في صافي الأرباح العائدة للمساهمين لتصل إلى 343 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

 

الواحة كابيتال
آخر الأخبار
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
الرياضة
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
اليوم 16:21
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
الرياضة
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
اليوم 16:19
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
الرياضة
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
اليوم 16:16
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
الرياضة
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
اليوم 16:16
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعاً في الكرملين بموسكو.
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يطلع على مقترحات السلام الأميركية في أوكرانيا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©