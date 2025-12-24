«إمكان» تستحوذ على 51% في «ماجستيك مارين للاستثمارات البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إمكان العقارية، التابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (ADCG)، عن استحواذها على حصةٍ بنسبة 51% في شركة «ماجستيك مارين للاستثمارات البحرية»، المتخصصة في قطاع الهندسة البحرية وإنشاء المراسي، والتي تزاول أنشطتها في الإمارات والسعودية.

ويمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية هامة في مسيرة «إمكان»، تدعم خطط التوسع للمجموعة على المدى الطويل داخل دولة الإمارات.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزّز منظومة أعمال «إمكان» في تطوير العقارات، حيث ستوفّر «مجموعة ماجستيك» قدرات داخلية متخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية، بما يدعم مشاريع الواجهات البحرية والمراسي والمشاريع التطويرية الساحلية، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ الأعمال البحرية.

وقال المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية: يمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية ضمن مساعي «إمكان» لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز إمكاناتها المتخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية، وستسهم الخبرات التقنية والهندسية الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة «ماجستيك»، إلى جانب سجلّها الحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ المشاريع في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في دعم تطوير مشاريع عالية الجودة للواجهات البحرية والمراسي والمشاريع الساحلية، بما يدعم قدرة «إمكان» على تحقيق نمو طويل الأمد في قطاع يُتوقع أن يواصل توسعه على مستوى منطقة الخليج.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف «إمكان إلى توسيع نطاق حضورها التشغيلي وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المشاريع البحرية والساحلية في المستقبل، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة لكافة المعنيين على المدى الطويل.

من جانبه قال ماريوس إيكونوميدس، الرئيس التنفيذي في ماجستيك للاستثمارات البحرية: يمثّل انضمامنا إلى «إمكان» محطة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة ماجستيك، وبفضل رؤية «إمكان» وما تقدمه من دعم، تتهيأ المجموعة لمرحلة جديدة من التوسع والمشاركة في تنفيذ مشاريع رائدة على المستوى الإقليمي.

وتأسّست مجموعة ماجستيك في ثمانينيات القرن الماضي، ونجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتخصصة في الأعمال البحرية على مستوى المنطقة، من خلال تنفيذ أكثر من 200 مشروع، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 400 خبير ومتخصص في الإمارات والسعودية، والذين سينضمون إلى محفظة «إمكان» المتنامية في ضوء هذه الصفقة.