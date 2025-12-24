الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربي المتحد» يحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة مليار درهم

24 ديسمبر 2025 18:32

 

الشارقة (الاتحاد)
أعلن البنك العربي المتحد، إتمامه بنجاح تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة مليار درهم.
ومن شأن التسهيلات الجديدة تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، مما يدعم قدرته على تلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية التي يهدف إليها، ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد، بالإضافة إلى متانته المالية.
وتتكوّن التسهيلات من شريحتين، شريحة تقليدية وشريحة مرابحة إسلامية، وتم إبرامهما بأسعار تنافسية، حيث سيتم استخدام حصيلة هذه التسهيلات للأغراض العامة للبنك.
وتولى ترتيب الصفقة كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، بصفتهم المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs)، بينما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور الوكيل العالمي للتسهيلات.
وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «الإتمام الناجح لهذه التسهيلات الموزعة على شريحتين بقيمة مليار درهم يعد إضافة نوعية لقاعدة تمويلنا في توقيت مثالي».

 

البنك العربي المتحد
